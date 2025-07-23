CCI 화살표 메타트레이더 인디케이터 - 0과 CCI가 교차하는 지점을 표시(빨간색 또는 파란색 화살표로 표시)하여 매도 또는 매수 여부를 결정할 수 있도록 도와줍니다. 지연이 적고 정확도가 비교적 높습니다. 이 간단한 보조지표는 단순함을 선호하고 복잡한 보조지표를 싫어하는 트레이더에게 좋은 선택입니다. CCI 화살표는 모든 유형의 알림을 지원합니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 버전에서 사용할 수 있습니다.

입력 매개 변수

CCI_기간 ( 기본값 = 14) - 이 인디케이터에 사용되는 CCI의 기간입니다. 값이 클수록 이 인디케이터의 지연 시간은 길어지지만 잘못된 신호가 덜 발생합니다.

기본값 = 14) - 이 인디케이터에 사용되는 CCI의 기간입니다. 값이 클수록 이 인디케이터의 지연 시간은 길어지지만 잘못된 신호가 덜 발생합니다. EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 화살표가 나타날 때 메타트레이더의 기본 팝업 알림이 사용됩니다.

기본값 = false) - 화살표가 나타날 때 메타트레이더의 기본 팝업 알림이 사용됩니다. EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 화살표가 나타날 때 메타트레이더의 이메일 알림이 전송됩니다. 이메일은 도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

기본값 = false) - 화살표가 나타날 때 메타트레이더의 이메일 알림이 전송됩니다. 이메일은 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다. EnablePushAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 화살표가 나타나면 메타트레이더의 푸시 알림 알림이 장치로 전송됩니다. 알림은 도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

기본값 = false) - 화살표가 나타나면 메타트레이더의 푸시 알림 알림이 장치로 전송됩니다. 알림은 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다. 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 청산된 캔들 또는현재 - 아직 청산되지 않은 캔들.

보시다시피 이 인디케이터는 매수(파란색 화살표가 위를 가리킴) 및 매도(빨간색 화살표가 아래를 가리킴)에 대한 직접적인 신호를 제공합니다. 신호가 현재 일반적인 추세와 모순되는 경우 거래에 진입해서는 안 된다는 점을 알아두세요. 상승 추세인데 파란색 화살표가 표시되면 매수, 빨간색 화살표가 표시되면 아무것도 하지 마세요(매수 포지션이 있으면 청산하세요); 하락 추세인데 파란색 화살표가 표시되면 매도 포지션을 청산하되 매수하지 말고, 빨간색 화살표가 표시되면 매도, 차트가 횡보하는데 파란색 또는 빨간색 화살표가 표시되면 각각 롱 또는 숏 포지션을 자유롭게 하세요. 스톱로스는 화살표가 그려진 레벨에 직접 설정하는 것이 좋습니다(마우스를 가리키면 화살표가 표시됨).



