CCI 화살표 메타트레이더 인디케이터 - 0과 CCI가 교차하는 지점을 표시(빨간색 또는 파란색 화살표로 표시)하여 매도 또는 매수 여부를 결정할 수 있도록 도와줍니다. 지연이 적고 정확도가 비교적 높습니다. 이 간단한 보조지표는 단순함을 선호하고 복잡한 보조지표를 싫어하는 트레이더에게 좋은 선택입니다. CCI 화살표는 모든 유형의 알림을 지원합니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 버전에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개 변수
- CCI_기간 ( 기본값 = 14) - 이 인디케이터에 사용되는 CCI의 기간입니다. 값이 클수록 이 인디케이터의 지연 시간은 길어지지만 잘못된 신호가 덜 발생합니다.
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 화살표가 나타날 때 메타트레이더의 기본 팝업 알림이 사용됩니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 화살표가 나타날 때 메타트레이더의 이메일 알림이 전송됩니다. 이메일은도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- EnablePushAlerts ( 기본값 = false) -참이면 화살표가 나타나면 메타트레이더의 푸시 알림 알림이 장치로 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 청산된 캔들 또는현재 - 아직 청산되지 않은 캔들.
