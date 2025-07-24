캔들 심지 길이 표시 메타트레이더 보조지표는 캔들 심지 길이를 차트에 직접 핍 단위로 표시할 수 있는 보조지표입니다. 표시할 최소 길이를 설정할 수 있습니다. 또는 지정된 한도보다 짧은 심지 길이를 표시할 수도 있습니다. 이 인디케이터는 모든 종류의 알림을 지원하며 MT4와 MT5 모두에서 작동합니다.

거래 시스템에서 캔들 심지를 사용하고 있고 정말 긴 심지가 거래의 진입 또는 종료 신호를 결정하는 데 중요한 경우 캔들 심지 길이 표시 표시기는 이러한 캔들과 정확한 심지 길이를 알려주는 도구로 없어서는 안될 필수 요소입니다.

입력 매개변수