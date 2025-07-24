거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Candle Wicks Length Display Indicator MT5 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 98
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
캔들 심지 길이 표시 메타트레이더 보조지표는 캔들 심지 길이를 차트에 직접 핍 단위로 표시할 수 있는 보조지표입니다. 표시할 최소 길이를 설정할 수 있습니다. 또는 지정된 한도보다 짧은 심지 길이를 표시할 수도 있습니다. 이 인디케이터는 모든 종류의 알림을 지원하며 MT4와 MT5 모두에서 작동합니다.
거래 시스템에서 캔들 심지를 사용하고 있고 정말 긴 심지가 거래의 진입 또는 종료 신호를 결정하는 데 중요한 경우 캔들 심지 길이 표시 표시기는 이러한 캔들과 정확한 심지 길이를 알려주는 도구로 없어서는 안될 필수 요소입니다.
입력 매개변수
- 단위 ( 기본값 = 핍) - 심지 측정 방법 - 표준 핍 또는 퍼센트 포인트.
- DisplayWickLimit ( 기본값 = 5) - 차트에 표시할 최소 심지 길이(표준/일반) 또는 표시기의 백분율 포인트(핍) 단위입니다.
- DisplayHighWickColorBullish ( 기본값 = clrRed) - 상승형 캔들의 상단 심지 길이 표시 색상입니다.
- DisplayHighWickColorBearish ( 기본값 = clrFireBrick) - 약세 캔들의 상단 심지 길이 표시 색상입니다.
- DisplayLowWickColorBullish ( 기본값 = clrLimeGreen) - 상승형 캔들의 하단 심지 길이 표시 색상입니다.
- DisplayLowWickColorBearish ( 기본값 = clrGreen) - 약세 캔들의 하단 심지 길이 표시 색상입니다.
- UpperWickLimit ( 기본값 = 10) - 알림이 트리거되는 상단 심지 길이의 최소값(브로커 핍 또는 백분율 포인트)입니다.
- LowerWickLimit ( 기본값 = 10) - 알림이 트리거될 하한 심지 길이의 최소값(브로커 핍 또는 백분율 포인트)입니다.
- WaitForClose ( 기본값 = true) -참이면 인디케이터가 심지 길이를 확인하기 전에 캔들이 닫힐 때까지 기다립니다.
- 상하 백분율 ( 기본값 = 0) - 이 매개 변수를 0보다 크거나 100보다 작거나 같은 값으로 설정하면 표시기는 열기와 닫기가 캔들의 지정된 상단 또는 하단 백분율 내에 있는 캔들에 대해서만 길이를 표시합니다.
- LessThan ( 기본값 = false) -참이면 표시기는 지정한 한계보다 크거나 같은 심지 대신 작거나 같은 심지를 표시합니다.
- SoundAlert ( 기본값 = false) -참이면UpperWickLimit 또는 LowerWickLimit에 도달할 때 소리 알림이 사용됩니다.
- 시각적 알림 ( 기본값 = false) -참이면UpperWickLimit 또는 LowerWickLimit에 도달할 때 메타트레이더의 기본 팝업 알림이 사용됩니다.
- EmailAlert ( 기본값 = false) -참이면UpperWickLimit 또는 LowerWickLimit에 도달할 때 메타트레이더의 이메일 알림이 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- NotificationAlert ( 기본값 = false) -참이면UpperWickLimit 또는 LowerWickLimit에 도달하면 메타트레이더의 푸시 알림 알림이 장치로 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- AlertOnLimit ( 기본값 = false) -참이면 지정된 한도를 초과하는 심지에 대해 인디케이터가 경고를 발령합니다.
- AlertOnEqualTopBottomWicks ( 기본값 = false) -참이면 상단 심지와 하단 심지의 길이가 같을 때 표시기에서 경고를 발행합니다.
- IgnoreAlertsOnFirstRun ( 기본값 = true) -참이면 인디케이터가 차트에 처음 첨부되거나 차트의 차트주기/기호가 변경될 때 인디케이터가 알림 조건을 무시합니다. 이후의 알림 조건은 무시되지 않습니다.
- FontFace ( 기본값 = "Verdana") - 캔들 심지 길이 표시에 사용할 서체입니다.
- FontSize ( 기본값 = 10) - 캔들 심지 길이 표시에 사용할 글꼴 크기입니다.
- 최대 캔들 수 ( 기본값 = 500) - 처리할 캔들 수(현재 캔들부터 카운트). 0 - 모든 캔들을 처리합니다.
- UseRawPips ( 기본값 = false) -참이면 인디케이터가 현재 심볼의 핍 크기를 추측하지 않고 대신 원시 핍(포인트)을 사용합니다. 외환이 아닌 심볼로 작업할 때 필요할 수 있습니다.
- ShowAverageWickSize ( 기본값 = false) -참이면 평균 심지 크기가 인디케이터에 표시됩니다.
- 평균캔들 수 ( 기본값 = 50) - 평균 심지 크기를 분석할 캔들 수입니다. 0 - 사용 가능한 모든 캔들.
- 평균 심지 크기 색상 ( 기본값 = clrLightGray) - 평균 심지 크기 표시의 색상입니다.
- 모서리 ( 기본값 = CORNER_LEFT_UPPER) - 차트에서 평균 심지 크기가 표시되는 위치입니다.
- Distance_X ( 기본값 = 3) - 모서리에서 평균 심지 크기 표시까지의 수평 거리입니다.
- Distance_Y ( 기본값 = 12) - 모서리에서 평균 심지 크기 표시까지의 수직 거리입니다.
- DrawTextAsBackground ( 기본값 = false) -참이면 평균 심지 크기 표시가 있는 텍스트 레이블이 배경으로 그려집니다. 지표가 차트를 가리는 것을 방지하려는 경우 유용할 수 있습니다.
- RemoveOldLabels ( 기본값 = false) -참이면MaxCandles 매개변수를 통해 설정한 캔들 너머의 텍스트 레이블이 계속 제거됩니다.
- ObjectPrefix ( 기본값 = "CWLD-") - 다른 인디케이터와의 호환성을 위한 차트 개체의 접두사입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55363
엘러스 무게 중심 - 무게 중심 J. F. Ehlers
중력의 중심은 존 엘러스가 개발한 오실레이터로, 2002년 5월호 주식 및 상품에 소개된 바 있습니다.Laguerre
라게르 적응형 필터를 기반으로 한 추세 강도 표시기입니다.
Bollinger Squeeze Basic MT5
볼린저 스퀴즈 기본 메타 트레이더 지표 - 모멘텀, 볼린저 밴드 및 켈트너 채널을 기반으로 한 복합 지표입니다. 이 지표는 현재 볼린저 밴드와 켈트너 채널 값 사이의 관계를 보여줄 때 차트의 별도 창에 모멘텀 히스토그램과 점 범위로 그려집니다. 이 지표는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.카라카티카
이 인디케이터는 ADX 인디케이터 수치를 기반으로 시장 진입 신호를 생성합니다.