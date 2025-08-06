당사 팬 페이지에 가입하십시오
AutoTrendLines Indicator for MQL5 - MetaTrader 5용 지표
- Duy Van Nguy
- 112
-
특징
-
두 개의 극한값(유형 1): 사용자가 정의한 막대 범위 내에서 식별된 두 개의 극한점(고점/저점)을 기준으로 추세선을 그립니다.
-
극값 및 델타(유형 2): 보다 동적인 추세선을 위해 극한점과 최소 델타점을 결합합니다.
-
선 너비, 색상 및 극한 측면 범위에 대한 사용자 지정 가능한 매개변수.
-
선은 선택 및 조정 가능한 속성을 사용하여 지지(분홍색) 및 저항(파란색)으로 그려집니다.
입력 매개변수
-
선 유형: EXM_EXM (두 극한) 또는 EXM_DELTA (극한과 델타) 중에서 선택합니다.
-
왼쪽 극한 쪽: 왼쪽 극값을 확인할 막대 수입니다(기본값: 20).
-
오른쪽 극한 쪽: 유형 1에서 오른쪽 극값에 대한 막대 수(기본값: 3).
-
현재 막대에서 오프셋: 유형 2 계산을 위한 막대 오프셋(기본값: 3).
-
극값 이전 막대 설명: 유형 2에서 극값 앞 막대를 포함합니다(기본값: 거짓).
-
선 너비: 추세선의 두께를 설정합니다(기본값: 1).
-
지지/저항 선 색상: 색상을 사용자 지정합니다(기본값: 지지: 분홍색, 저항: 파란색).
-
사용 방법
-
차트에 추가: 메타트레이더 5 차트에 인디케이터를 첨부합니다.
-
설정을 구성합니다: 트레이딩 전략에 맞게 입력 매개변수를 조정합니다.
-
라인 해석:
-
지지선: 잠재적 가격 지지 수준을 나타내는 분홍색 선입니다.
-
저항선: 잠재적 가격 저항 수준을 나타내는 파란색 선입니다.
-
-
참고 사항
-
충분한 과거 데이터가 필요합니다(입력 설정에 따라 계산된 최소 막대).
-
현재 형성되지 않은 막대는 계산에서 제외됩니다.
-
극한점은 주변 막대에 비해 저점이 낮거나 고점이 높은 막대입니다.
피드백
제안 사항이 있거나 문제가 발생하면 MQL5 코드베이스 페이지에 댓글을 남기거나 MQL5 커뮤니티를 통해 저에게 연락해 주세요. 여러분의 피드백은 이 도구를 개선하는 데 소중합니다!
문의처:MQL5 링크
행복한 거래 되세요!
