볼린저 스퀴즈 고급 메타 트레이더 지표 - 두 가지 구성 요소로 구성된 복잡한 지표입니다:

볼린저 밴드와 켈트너 채널 " 스퀴즈"를 기반으로 한 추세성 측정.

채널 스퀴즈"를 기반으로 한 추세성 측정. 스토캐스틱 , CCI , RSI , MACD , 모멘텀 , 윌리엄스 % 범위, ADX , 디마커 등 8가지 오실레이터 중 하나를 기반으로 한 추세 방향 및 강도 히스토그램입니다.

인디케이터는 차트의 별도 창에 막대의 색상과 너비로 추가 정보가 전달되는 히스토그램으로 그려집니다. 멀티 타임프레임(MTF) 작동 및 모든 유형의 알림을 지원합니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.

볼린저 스퀴즈 어드밴스드는 Not So Squeezy 인디케이터 시스템의 일부입니다.

입력 매개변수

기간 ( 기본값 = 현재) - 데이터를 가져올 기간입니다. 이 인디케이터는 낮은 차트주기에 더 높은 차트주기의 데이터를 표시할 수 있습니다.

기본값 = 현재) - 데이터를 가져올 기간입니다. 이 인디케이터는 낮은 차트주기에 더 높은 차트주기의 데이터를 표시할 수 있습니다. 트리거 유형 ( 기본값 = 디마커) - 추세 측정 히스토그램의 오실레이터 표시기입니다.

기본값 = 디마커) - 추세 측정 히스토그램의 오실레이터 표시기입니다. 스토캐스틱 기간 ( 기본값 = 14) - 스토캐스틱 인디케이터의 기간( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

기본값 = 14) - 스토캐스틱 인디케이터의 기간( 통해 설정한 경우). CCIPeriod ( 기본값 = 50) - CCI 인디케이터의 주기( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

기본값 = 50) - CCI 인디케이터의 주기( 통해 설정한 경우). RSIPeriod ( 기본값 = 14) - RSI 인디케이터의 주기( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

기본값 = 14) - RSI 인디케이터의 주기( 통해 설정한 경우). MACDFastEMAPeriod ( 기본값 = 12) - MACD 인디케이터의 빠른 EMA 주기 ( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

기본값 = 12) - MACD 인디케이터의 빠른 EMA 주기 ( 통해 설정한 경우). MACDSlowEMAPeriod ( 기본값 = 26) - MACD 인디케이터의 느린 EMA 주기 ( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

기본값 = 26) - MACD 인디케이터의 느린 EMA 주기 ( 통해 설정한 경우). MACDMACDEMAPeriod ( 기본값 = 9) - MACD 인디케이터의 신호선 주기 ( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

기본값 = 9) - MACD 인디케이터의 신호선 주기 ( 통해 설정한 경우). 모멘텀주기 ( 기본값 = 14) - 모멘텀 인디케이터의 주기 ( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

기본값 = 14) - 모멘텀 인디케이터의 주기 ( 통해 설정한 경우). WilliamsPRPeriod ( 기본값 = 24) - 윌리엄스 % 범위 인디케이터의 기간( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

기본값 = 24) - 윌리엄스 % 범위 인디케이터의 기간( 통해 설정한 경우). ADXPeriod ( 기본값 = 14) - ADX 인디케이터의 주기( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

기본값 = 14) - ADX 인디케이터의 주기( 통해 설정한 경우). 디마커 주기 ( 기본값 = 13) - 디마커 인디케이터의 주기( 트리거 유형을 통해 설정한 경우).

주기 기본값 = 13) - 디마커 인디케이터의 주기( 통해 설정한 경우). AlertOnSidewaysTrending ( 기본값 = false) -참이면 시장 상황이추세에서횡보로 또는 그 반대로 변경될 때 표시기가 경고를 발행합니다.

기본값 = false) -참이면 시장 상황이추세에서횡보로 반대로 변경될 때 표시기가 경고를 발행합니다. AlertOnZeroCross ( 기본값 = false) -참이면 히스토그램이 0선 또는 아래 두 입력 매개 변수를 통해 정의된 레벨을 넘을 때 인디케이터에서 경고를 발행합니다.

기본값 = false) -참이면 히스토그램이 0선 또는 아래 두 입력 매개 변수를 통해 정의된 레벨을 넘을 때 인디케이터에서 경고를 발행합니다. AlertAboveLevel ( 기본값 = 0) - 인디케이터의 값이 해당 수준 이상으로 올라갈 때의 알림 수준입니다.

기본값 = 0) - 인디케이터의 값이 해당 수준 이상으로 올라갈 때의 알림 수준입니다. AlertBelowLevel ( 기본값 = 0) - 인디케이터의 값이 그 이하로 떨어질 때의 알림 수준입니다.

기본값 = 0) - 인디케이터의 값이 그 이하로 떨어질 때의 알림 수준입니다. EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 표시기가 MetaTrader의 기본 팝업 알림을 사용합니다.

기본값 = false) -참이면 표시기가 MetaTrader의 기본 팝업 알림을 사용합니다. EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 인디케이터는 메타트레이더의 이메일 알림을 사용합니다. 이메일은도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

기본값 = false) -참이면 인디케이터는 메타트레이더의 이메일 알림을 사용합니다. 이메일은도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다. 푸시 알림 활성화 ( 기본값 = 거짓) -참이면 표시기는 메타트레이더의 푸시 알림 알림을 사용합니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

알림 활성화 기본값 = 거짓) -참이면 표시기는 메타트레이더의 푸시 알림 알림을 사용합니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다. 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 마감된 캔들 또는현재 - 아직 마감되지 않은 캔들.

이 인디케이터는 8개의 오실레이터 인디케이터 중 하나를 사용하여 추세의 강도와 방향을 측정하고 히스토그램으로 표시합니다:

상승 추세 파동은 0선 위에 녹색 막대로 표시됩니다.

표시됩니다. 하락 추세는 영점선 아래에 빨간색 막대로 표시됩니다.

또한 볼린저 스퀴즈 고급은 기본 히스토그램에 내장된 변동성 측정값을 제공합니다. 볼린저 스퀴즈가 횡보장(볼린저 밴드가 켈트너 채널 안에 있음)을 나타내면 히스토그램 막대가굵은 파란색 막대로 바뀝니다.

이 지표의 기본 개념은 시장의 비추세 단계(파란색 히스토그램 막대)에서 거래 범위를 설정하여 돌파 시 진입하고 정상 막대로 전환하는 것입니다. 히스토그램은 현재 추세가 얼마나 강한지 이해하는 데 도움이 되며 추세 약화 시 거래 종료 시점을 알려줍니다.



