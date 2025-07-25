당사 팬 페이지에 가입하십시오
볼린저 스퀴즈 고급 메타 트레이더 지표 - 두 가지 구성 요소로 구성된 복잡한 지표입니다:
- 볼린저 밴드와 켈트너 채널 " 스퀴즈"를 기반으로 한 추세성 측정.
- 스토캐스틱 , CCI , RSI , MACD , 모멘텀 , 윌리엄스 % 범위, ADX , 디마커 등 8가지 오실레이터 중 하나를 기반으로 한 추세 방향 및 강도 히스토그램입니다.
인디케이터는 차트의 별도 창에 막대의 색상과 너비로 추가 정보가 전달되는 히스토그램으로 그려집니다. 멀티 타임프레임(MTF) 작동 및 모든 유형의 알림을 지원합니다. 이 보조지표는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.
볼린저 스퀴즈 어드밴스드는 Not So Squeezy 인디케이터 시스템의 일부입니다.
입력 매개변수
- 기간 ( 기본값 = 현재) - 데이터를 가져올 기간입니다. 이 인디케이터는 낮은 차트주기에 더 높은 차트주기의 데이터를 표시할 수 있습니다.
- 트리거 유형 ( 기본값 = 디마커) - 추세 측정 히스토그램의 오실레이터 표시기입니다.
- 스토캐스틱 기간 ( 기본값 = 14) - 스토캐스틱 인디케이터의 기간(트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- CCIPeriod ( 기본값 = 50) - CCI 인디케이터의 주기(트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- RSIPeriod ( 기본값 = 14) - RSI 인디케이터의 주기(트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- MACDFastEMAPeriod ( 기본값 = 12) - MACD 인디케이터의 빠른 EMA 주기 (트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- MACDSlowEMAPeriod ( 기본값 = 26) - MACD 인디케이터의 느린 EMA 주기 (트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- MACDMACDEMAPeriod ( 기본값 = 9) - MACD 인디케이터의 신호선 주기 (트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- 모멘텀주기 ( 기본값 = 14) - 모멘텀 인디케이터의 주기 (트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- WilliamsPRPeriod ( 기본값 = 24) - 윌리엄스 % 범위 인디케이터의 기간(트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- ADXPeriod ( 기본값 = 14) - ADX 인디케이터의 주기(트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- 디마커 주기 ( 기본값 = 13) - 디마커 인디케이터의 주기(트리거 유형을 통해 설정한 경우).
- AlertOnSidewaysTrending ( 기본값 = false) -참이면 시장 상황이추세에서횡보로 또는 그 반대로 변경될 때 표시기가 경고를 발행합니다.
- AlertOnZeroCross ( 기본값 = false) -참이면 히스토그램이 0선 또는 아래 두 입력 매개 변수를 통해 정의된 레벨을 넘을 때 인디케이터에서 경고를 발행합니다.
- AlertAboveLevel ( 기본값 = 0) - 인디케이터의 값이 해당 수준 이상으로 올라갈 때의 알림 수준입니다.
- AlertBelowLevel ( 기본값 = 0) - 인디케이터의 값이 그 이하로 떨어질 때의 알림 수준입니다.
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 표시기가 MetaTrader의 기본 팝업 알림을 사용합니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 인디케이터는 메타트레이더의 이메일 알림을 사용합니다. 이메일은도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- 푸시 알림 활성화 ( 기본값 = 거짓) -참이면 표시기는 메타트레이더의 푸시 알림 알림을 사용합니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 마감된 캔들 또는현재 - 아직 마감되지 않은 캔들.
이 인디케이터는 8개의 오실레이터 인디케이터 중 하나를 사용하여 추세의 강도와 방향을 측정하고 히스토그램으로 표시합니다:
- 상승 추세 파동은 0선 위에녹색 막대로 표시됩니다.
- 하락 추세는 영점선 아래에빨간색 막대로 표시됩니다.
또한 볼린저 스퀴즈 고급은 기본 히스토그램에 내장된 변동성 측정값을 제공합니다. 볼린저 스퀴즈가 횡보장(볼린저 밴드가 켈트너 채널 안에 있음)을 나타내면 히스토그램 막대가굵은 파란색 막대로 바뀝니다.
이 지표의 기본 개념은 시장의 비추세 단계(파란색 히스토그램 막대)에서 거래 범위를 설정하여 돌파 시 진입하고 정상 막대로 전환하는 것입니다. 히스토그램은 현재 추세가 얼마나 강한지 이해하는 데 도움이 되며 추세 약화 시 거래 종료 시점을 알려줍니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55359
