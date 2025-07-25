거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
BMA or Band Moving Average MT5 - MetaTrader 5용 지표
BMA 메타 트레이더 지표 또는 밴드 이동 평균 - 원래 이동 평균 지표와 사이트 방문자 중 한 사람의 아이디어를 사용하여 만들어졌습니다. 중앙 선은 표준 MT4/MT5 이동평균(단순, 지수, 가중), 위쪽 선은 중앙 선과 동일하지만 2% 상승(기본값), 아래쪽 선은 중앙 선과 동일하지만 2% 하락하는 세 개의 선 형태로 표시됩니다. 이 두 개의 추가 선이 지지선과 저항선 역할을 합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- MA_기간 ( 기본값 = 49) - 표준 이동평균(중앙선)의 기간입니다.
- MA_시프트 ( 기본값 = 0) - 차트의 모든 선에 대한 수평 이동.
- MA_Method ( 기본값 = 단순) - MA 그리기 방법입니다.
- 백분율 ( 기본값 = 2) - 중심선을 기준으로 위쪽 및 아래쪽 밴드를 수직으로 이동시킬 백분율 수입니다.
이 지표를 사용하는 가장 좋은 방법은 EUR/USD H4 차트(위 예시)에 연결하여 가격이 상단 밴드에 도달하면 매도하고 하단 밴드에 도달하면 매수하는 것입니다. 두 경우 모두 가격이 해당 수준을 돌파하거나 선이 갑자기 방향을 바꿀 수 있으므로 중간 수준의 손절매가 권장됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55357
