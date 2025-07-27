아룬 업 & 다운 메타 트레이더 지표 - 적용된 차트의 로컬 고점과 저점을 감지하는 이 지표는 통화 쌍이 바닥에서 상승하고 상단에서 하락할 때 매수 및 매도 신호를 제공합니다. 인디케이터 선의 교차점은 이익을 취하거나 최소 손실로 종료할 수 있는 좋은 신호를 제공합니다. 이 인디케이터는 십자선에 소리와 이메일 알림을 보낼 수 있습니다. MT4와 MT5 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.

FTLM(빠른 추세선 모멘텀) 및 STLM(느린 추세선 모멘텀) 지표.