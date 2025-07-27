거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
기준 캔들 MetaTrader 인디케이터 - 차트에서 기준 캔들을 감지하고 표시하는 자동 인디케이터입니다. 베이시스 캔들은 몸통 길이가 고점-저점 범위의 50% 미만인 캔들입니다. 이 인디케이터는 플랫폼의 기본 차트에서 직접 히스토그램 선(MT4) 또는 사용자 지정 캔들(MT5)을 사용하여 기준 캔들을 강조 표시합니다. 백분율 기준은 입력 매개변수를 통해 변경할 수 있습니다. 새 기준 캔들이 나타날 때 알림을 설정할 수도 있습니다.
입력 매개변수
- 퍼센트 ( 기본값 = 50) - 캔들 몸통의 고점-저점 범위 비율을 비교하기 위한 백분율 값입니다.
- 트리거 캔들 ( 기본값 = 1) - 알림을 확인할 캔들 번호입니다. "1"은 가장 최근에 완전히 형성된 캔들입니다. "0"은 아직 형성이 완료되지 않은 현재 캔들입니다.
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 새로운 기준 캔들 출현 시 메타트레이더의 기본 팝업 알림이 사용됩니다.
- EnableSoundAlerts ( 기본값 = false) -참이면 새로운 기준 캔들 모양에 소리 알림이 사용됩니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 새로운 기준 캔들 출현 시 메타트레이더의 이메일 알림이 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- EnablePushAlerts ( 기본값 = false) -참이면 새로운 기준 캔들 출현 시 메타트레이더의 푸시 알림 알림이 장치로 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- 알림 이메일 제목 ( 기본값 = "") - 알림 이메일 제목에 대한 추가 텍스트입니다.
- 알림텍스트 ( 기본값 = "") - 알림에 대한 추가 텍스트입니다.
- SoundFileName ( 기본값 = "alert.wav") - EnableSoundAlerts가 true로 설정된 경우 알림에서 재생할 사운드 파일 이름입니다.
