디트렌드 가격 오실레이터 (MetaTrader 지표 ) - 현재 가격과(기간/2) + 1 바 이동한 단순이동평균의 차이를 기반으로 한 가격 오실레이터 버전입니다. 스토캐스틱 오 실레이터와달리 이 지표는 단기 추세 변화(장기 추세 내 가격 파동)를 표시하는 것을 목표로 합니다. 이 인디케이터는 차트의 별도 창에 표시됩니다. 이 디트렌드 가격 오실레이터(DPO) 지표는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.

입력 매개변수

MA_Period ( 기본값 = 14) - 인디케이터에 사용되는 단순이동평균의 주기입니다.

전략

추세 변화는 인디케이터와 제로 레벨의 교차로 신호를 보냅니다. 그러나 지표가 지연되기 때문에 이러한 교차를 예측하는 것이 더 나은 기술이 될 수 있습니다. 직접 거래 목적으로는 매우 정확한 지표는 아니지만 단기 추세 확인에는 사용할 수 있습니다.

디트렌드 가격 오실레이터의 또 다른 가능성은 가격 차트와의 다이버전스 감지를 사용하는 것입니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 가격 차트에서 보이는 이중 고점과 DPO 차트에서 보이는 낮은 고점을 비교하면 주요 추세 반전을 발견할 수 있습니다.







