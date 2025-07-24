볼린저 스퀴즈 기본 메타 트레이더 지표 - 모멘텀, 볼린저 밴드 및 켈트너 채널을 기반으로 한 복합 지표입니다. 이 지표는 현재 볼린저 밴드와 켈트너 채널 값 사이의 관계를 보여줄 때 차트의 별도 창에 모멘텀 히스토그램과 점 범위로 그려집니다. 이 지표는 거래 플랫폼의 MT4 및 MT5 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.





볼린저 스퀴즈 베이직은 낫 쏘 스퀴지 인디케이터 시스템의 일부입니다.





입력 매개변수 MaxBars ( 기본값 = 300) - 차트에서 인디케이터를 적용할 최대 막대 수입니다.

기본값 = 300) - 차트에서 인디케이터를 적용할 최대 막대 수입니다. BB_Period ( 기본값 = 20) - 볼린저 밴드 인디케이터의 주기입니다.

기본값 = 20) - 볼린저 밴드 인디케이터의 주기입니다. BB_Deviation ( 기본값 = 2.0) - 볼린저 밴드 편차 매개변수입니다.

기본값 = 2.0) - 볼린저 밴드 편차 매개변수입니다. 켈트너_주기 ( 기본값 = 20) - 켈트너 채널 인디케이터의 주기입니다.

기본값 = 20) - 켈트너 채널 인디케이터의 주기입니다. 켈트너_인수 ( 기본값 = 1.5) - 켈트너 채널 곱셈 계수입니다.

기본값 = 1.5) - 켈트너 채널 곱셈 계수입니다. 모멘텀_주기 ( 기본값 = 12) - 모멘텀 표시기의 주기입니다.

기본값 = 12) - 모멘텀 표시기의 주기입니다. EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 BB/켈트너 화살표의 색상 변경에 메타트레이더의 기본 팝업 알림이 사용됩니다.

기본값 = false) - BB/켈트너 화살표의 색상 변경에 메타트레이더의 기본 팝업 알림이 사용됩니다. EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 BB/켈트너 화살표의 색이 변경될 때 메타트레이더의 이메일 알림이 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서 도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.

기본값 = false) - BB/켈트너 화살표의 색이 변경될 때 메타트레이더의 이메일 알림이 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서 통해 올바르게 구성해야 합니다. EnablePushAlerts ( 기본값 = false) - 참이면 BB/켈트너 화살표 색이 변경될 때 메타트레이더의 푸시 알림 알림이 장치로 전송됩니다. 알림은 메타트레이더에서 도구->옵션->알림을 통해 올바르게 구성해야 합니다.

기본값 = false) - BB/켈트너 화살표 색이 변경될 때 메타트레이더의 푸시 알림 알림이 장치로 전송됩니다. 알림은 메타트레이더에서 통해 올바르게 구성해야 합니다. 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 마감된 캔들 또는현재 - 아직 마감되지 않은 캔들. 이 인디케이터는 모멘텀을 사용하여 추세의 강도와 방향을 측정합니다: 0선 위의 상승 모멘텀(상승 추세)은 짙은 녹색 막대로 표시됩니다.

표시됩니다. 영점선 위의 하락 모멘텀(역시 상승 추세)은 연한 녹색 막대로 표시됩니다.

표시됩니다. 영점선 아래의 상승 모멘텀(하락 추세)은 진한 빨간색 막대로 표시됩니다.

표시됩니다. 0선 아래의 하락 모멘텀(역시 하락 추세)은 더 밝은 빨간색 막대로 표시됩니다. 또한 볼린저 스퀴즈 베이직은 기본 히스토그램에 내장된 흥미로운 변동성 측정값을 제공합니다. 제로 선의 파란색과 빨간색 사각형 범위는 볼린저 밴드와 켈트너 채널 간의 현재 관계를 나타냅니다: 사각형이 빨간색이면 볼린저 밴드가 켈트너 채널 밖에 있으며, 이는 환율이 강한 추세를 보이고 있음을 의미합니다.

볼린저 밴드가 켈트너 채널 밖에 있으며, 이는 환율이 강한 추세를 보이고 있음을 의미합니다. 사각형이 파란색이면 볼린저 밴드가 켈트너 채널 내부에 있으며, 이는 횡보장을 의미합니다. 이 지표의 기본 개념은 시장의 비추세 단계(파란색 사각형 ) 에서 거래 범위를 설정하여 돌파 시 진입하고빨간색 사각형 (추세 단계)으로 전환하는 것입니다. 히스토그램은 현재 추세가 얼마나 강한지 알려주며 추세 약화 시 거래 종료 시점을 알려줍니다.





