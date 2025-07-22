일일 백분율 변화(메타 트레이더 지표) - 전일 종가와 관련된 환율 변동을 계산하여 플랫폼의 기본 차트 창에 백분율 포인트로 표시합니다. 또한 주간 및 월간 백분율 변동도 표시할 수 있습니다. 가격 상승 또는 하락에 따라 다른 색상을 설정할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 가능한 작은 화살표는 가격 변동 방향을 시각화하는 데 도움이 됩니다.브로커가 다른 시간대를 사용하는 경우 인디케이터는시간 이동 매개 변수를 사용하여 하루가 끝날 때 사용할 시간을 조정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5에서 동일하게 작동합니다.

입력 매개 변수

일반

주별 표시 ( 기본값 = 참) - 참이면 차트에 주별 백분율 변화가 표시됩니다.

기본값 = 참) - 차트에 주별 백분율 변화가 표시됩니다. 월별 표시 ( 기본값 = true) -참이면 차트에 월별 백분율 변화가 표시됩니다.

모양

화살표 크기 ( 기본값 = 10) - 표시되는 화살표의 글꼴 크기입니다.

위쪽 색상 ( 기본값 = clrGreen ) - 가격 변동이 양수인 경우 텍스트 및 화살표의 색상입니다.

변경 없음 색상 ( 기본값 = clrBlue ) - 가격 변동이 없을 때의 텍스트 색상입니다.

포지셔닝