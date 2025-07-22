코드베이스섹션
지표

Daily Percentage Change MT5 - MetaTrader 5용 지표

일일 백분율 변화(메타 트레이더 지표) - 전일 종가와 관련된 환율 변동을 계산하여 플랫폼의 기본 차트 창에 백분율 포인트로 표시합니다. 또한 주간 및 월간 백분율 변동도 표시할 수 있습니다. 가격 상승 또는 하락에 따라 다른 색상을 설정할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 가능한 작은 화살표는 가격 변동 방향을 시각화하는 데 도움이 됩니다.브로커가 다른 시간대를 사용하는 경우 인디케이터는시간 이동 매개 변수를 사용하여 하루가 끝날 때 사용할 시간을 조정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5에서 동일하게 작동합니다.

입력 매개 변수

일반

  • 시간 이동 ( 기본값 = 0) - 0이 아닌 경우 유효 요일 끝을 앞뒤로 이동합니다. 12에서 12 사이일 수 있습니다.
  • 주별표시 ( 기본값 = 참) -참이면 차트에 주별 백분율 변화가 표시됩니다.
  • 월별 표시 ( 기본값 = true) -참이면 차트에 월별 백분율 변화가 표시됩니다.

모양

  • 글꼴 크기 ( 기본값 = 8) - 표시되는 텍스트의 글꼴 크기입니다.
  • 화살표크기 ( 기본값 = 10) - 표시되는 화살표의 글꼴 크기입니다.
  • 위쪽 색상 ( 기본값 =clrGreen) - 가격 변동이 양수인 경우 텍스트 및 화살표의 색상입니다.
  • 위쪽 화살표 ( 기본값 = "p") - 상승 화살표의 와인딩 3 기호입니다.
  • 아래쪽색상 ( 기본값 =clrRed) - 가격 변동이 음수일 때 텍스트 및 화살표의 색상입니다.
  • 아래쪽 화살표 ( 기본값 = "q") - 감소 화살표의 와인딩 3 기호입니다.
  • 변경 없음 색상 ( 기본값 =clrBlue) - 가격 변동이 없을 때의 텍스트 색상입니다.

포지셔닝

  • 텍스트의 X 거리 ( 기본값 = 21) - 선택한 화면 모서리에서 일일 변경 텍스트까지의 수평 거리(픽셀 단위)입니다.
  • 텍스트의 Y 거리 ( 기본값 = 20) - 선택한 화면 모서리에서 일일 변경 텍스트까지의 수직 거리(픽셀 단위)입니다.
  • 텍스트 모서리 ( 기본값 = CORNER_LEFT_LOWER) - 일일 변경 사항 텍스트를 표시할 차트 모서리입니다.
  • 화살표의X 거리 ( 기본값 = 5) - 선택한 화면 모서리에서 일별 변경 사항 화살표까지의 수평 거리(픽셀)입니다.
  • Y 화살표 거리 ( 기본값 = 20) - 선택한 화면 모서리에서 일별 변화 화살표까지의 수직 거리(픽셀 단위)입니다.
  • 화살표 모서리 ( 기본값 = CORNER_LEFT_LOWER) - 일별 변화 화살표를 표시할 차트 모서리입니다.
  • 주간 텍스트의 X 거리 ( 기본값 = 21) - 선택한 화면 모서리에서 주간 변경 사항 텍스트까지의 수평 거리(픽셀)입니다.
  • 주간 텍스트의 Y 거리 ( 기본값 = 35) - 선택한 화면 모서리에서 주간 변경 사항 텍스트까지의 수직 거리(픽셀 단위)입니다.
  • 주별텍스트 모서리 ( 기본값 = CORNER_LEFT_LOWER) - 주별 변경 텍스트를 표시할 차트 모서리입니다.
  • 주별 화살표의X 거리 ( 기본값 = 5) - 선택한 화면 모서리에서 주별 변경 사항 화살표까지의 수평 거리(픽셀)입니다.
  • Y 주별 화살표 거리 ( 기본값 = 35) - 선택한 화면 모서리에서 주별 변경 사항 화살표까지의 수직 거리(픽셀 단위)입니다.
  • 주별 화살표모서리 ( 기본값 = CORNER_LEFT_LOWER) - 주별 변경 화살표를 표시할 차트 모서리입니다.
  • 월별 텍스트의 X 거리 ( 기본값 = 21) - 선택한 화면 모서리에서 월별 변경 사항 텍스트까지의 수평 거리(픽셀 단위)입니다.
  • 월별텍스트의 Y 거리 ( 기본값 = 50) - 선택한 화면 모서리에서 월별 변경 사항 텍스트까지의 수직 거리(픽셀 단위)입니다.
  • 월별텍스트 모서리 ( 기본값 = CORNER_LEFT_LOWER) - 월별 변경 텍스트를 표시할 차트 모서리입니다.
  • 월별 화살표의X 거리 ( 기본값 = 5) - 선택한 화면 모서리에서 월별 변경 사항 화살표까지의 수평 거리(픽셀)입니다.
  • Y 월별 화살표 거리 ( 기본값 = 50) - 선택한 화면 모서리에서 월별 변경 사항 화살표까지의 수직 거리(픽셀 단위)입니다.
  • 월별 화살표 모서리 ( 기본값 = CORNER_LEFT_LOWER) - 월별 변화 화살표를 표시할 차트 모서리입니다.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55373

