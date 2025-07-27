거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
아룬 업 & 다운 메타 트레이더 지표 - 적용된 차트의 로컬 고점과 저점을 감지하는 이 지표는 통화 쌍이 바닥에서 상승하고 상단에서 하락할 때 매수 및 매도 신호를 제공합니다. 인디케이터 선의 교차점은 이익을 취하거나 최소 손실로 종료할 수 있는 좋은 신호를 제공합니다. 이 인디케이터는 십자선에 소리와 이메일 알림을 보낼 수 있습니다. MT4와 MT5 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
아룬주기(기본값 = 14) - 지표가 저점과 고점을 찾을 수 있는 차트 막대의 주기입니다. 다른 많은 인디케이터와 마찬가지로 주기가 높을수록 출력 라인이 매끄럽고, 주기가 낮을수록 더 많은 신호가 생성됩니다.
MailAlert (기본값 = false) - 참이면 메타트레이더 플랫폼의 메일 옵션에 따라 이메일 알림이 교차로 전송됩니다.
SoundAlert (기본값 = false) - 참이면 간단한 소리 및 시각적 알림이 크로스 시 활성화됩니다.
아룬 업 & 다운 인디케이터 예시 메타트레이더 차트
보시다시피이 지표를 따르면 거래는 매우 쉽습니다. 파란색 선이 바닥에서 상승하고 빨간색 선이 범위 중간 근처에 있으면 매수하고 파란색 선이 상단에서 하락하고 빨간색 선이 범위 중간 근처에 있으면 매도하면 됩니다. 빨간색 선이 범위의 반대편에 도달하면 수익 또는 최소 손실을 위해 종료하세요.
