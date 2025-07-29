음의 거래 량지수(NVI )는 MT4, MT5 플랫폼에서 고급 차트 분석을 위한 무료 기술 지표입니다. 틱 거래량(MT5에서는 실제 거래량으로 대체 가능)을 기반으로 하며 두 가지 유용한 기능이 추가되었습니다:

멀티 타임프레임(MTF) 작동 지원.

양수 거래량 지수를 표시하도록 전환할 수 있습니다.

음의 거래량 지수는 기본 차트 아래 별도의 차트 창에 표시되며 코드에 표준 또는 사용자 지정 지표를 사용하지 않습니다. 이 NVI 구현은 MT4, MT5 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

음의 거래량 지수(NVI) 지표란 무엇인가요?

음의 거래량 지수(NVI) 지표는 20세기 전반 폴 L. 다이사트가 개발하고 1976년 노먼 G. 포스백이 개선한 다소 오래된 기술 지표입니다. 별도의 표시기 창에 하나의 진동 선으로 구성됩니다. 이 선은 볼륨이 이전 바의 볼륨보다 작은 바에 대해서만 상승 또는 하락합니다.





음의 볼륨 지수(NVI) 인디케이터는 어떻게 사용하나요?

고전적인 NVI 전략

음의 거래량 지수에 대한 고전적인 해석은 NVI의 후속 움직임에 의한 추세의 확인이 추세의 강도를 나타내는 신호라는 것입니다. 즉, 거래량이 감소하더라도 강한 추세는 계속된다는 것입니다. 이동평균과의 교차는 추세 확인으로 간주할 수 있습니다.





다른 MA 크로스오버 전략과 마찬가지로 이 전략은 잘못된 신호 또는 지연 신호를 생성하기 쉽습니다.





NVI 다이버전스 전략

또 다른 옵션은 가격과 음의 거래량 지수 사이의 차이를 살펴 추세 반전을 발견하는 것입니다. 여기서 가격 차트는 새로운 고점을 형성하는 반면 NVI는 낮은 저점을 보이고 있습니다. 장기 하락 추세가 이어집니다:





안타깝게도 이러한 신호가 항상 명확하거나 정확한 것은 아닙니다. 다른다이버전스 지표와 마찬가지로 거래를 시작하거나 종료하기 전에 추가 확인을 하는 것이 좋습니다.

더 높은 차트주기 관점

음의 거래량 지수 버전을 사용하면 더 낮은 차트에 더 높은 시간대 NVI 값을 표시하도록 설정할 수 있습니다. 위와 동일한 EUR/USD @ D1 차트이지만 이번에는 주간 단위의 음의 거래량 지수 지표가 첨부되어 있습니다:









상위 차트봉의 거래량이 하위 차트봉의 거래량과 크게 다를 수 있다는 점을 고려하면, 결과 NVI 곡선은 시장 상황에 대한 다른 그림을 제공할 수 있습니다.

포지티브 거래량 지수(PVI)

음수 거래량 지수 표시기를 양수 거래량 지수를 계산하여 표시하도록 전환할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 거래량 증가에 따른 가격 변화를 확인할 수 있습니다. 결과 곡선은 가격 차트와 크게 다르지 않습니다:









따라서 PVI는 NVI보다 정보가 적은 것으로 간주됩니다.

NVI 입력 매개변수