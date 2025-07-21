돈치안 얼티밋 메타트레이더 인디케이터 - 여러 기능이 추가된 클래식 돈치안 채널 인디케이터입니다 :

돈치안 채널의 가변 기간 및 이동.

중간 선은 끌 수 있습니다.

멀티 타임프레임(MTF) 작동 지원.

채널 테두리에 대한 5가지 계산 방법.

주 돈치안 채널 경계 근처의 지지 및 저항 영역(선택 사항).

포괄적인 경보 시스템.

거래 요구에 맞는 높은 수준의 사용자 지정.

보조지표는 기본 창에 그려지며 코드에 표준 또는 사용자 지정 보조지표를 사용하지 않습니다. 돈치안 얼티밋은 MT4, MT5 및 cTrader 거래 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

입력 매개 변수

기간 ( 기본값 = 20) - 돈치안 채널 기간입니다.

기본값 = 20) - 돈치안 채널 기간입니다. 기간 ( 기본값 = 현재) - 채널을 계산할 기간입니다. 현재보다 높은 주기로 설정하면 인디케이터는 현재 차트에 더 높은 주기의 채널을 표시합니다. 현재보다 낮은 주기로 설정하면 이 매개변수는 무시됩니다.

기본값 = 현재) - 채널을 계산할 기간입니다. 현재보다 높은 주기로 설정하면 인디케이터는 현재 차트에 더 높은 주기의 채널을 표시합니다. 현재보다 낮은 주기로 설정하면 이 매개변수는 무시됩니다. 가격 유형 ( 기본값 = 최고 고가(최저 저가)) - 계산에 사용할 가격 유형입니다. 다섯 가지 모드 중 하나가 될 수 있습니다: 최고가(최저가) - 상위 밴드가 해당 기간의 최고가로 계산되고 하위 밴드가 해당 기간의 최저가로 계산되는 전형적인 Donchian 채널 구성입니다. 평균 최고 고가, 최고 시가 (최저 저점, 최저 시가) - 상단 밴드는 해당 기간의 최고 고가와 최고 시가의 평균으로 계산되고 하단 밴드는 해당 기간의 최저 저점과 최저 시가의 평균으로 계산됩니다. 평균 최고가, 최고가 종가(최저가, 최저가 종가 ) - 상위 밴드는 해당 기간의 최고가, 최고가 종가의 평균으로 계산되고 하위 밴드는 해당 기간의 최저가, 최저가 종가의 평균으로 계산됩니다. 최고 시가(최저 시가) - 상단 밴드는 해당 기간의 최고 시가로 계산하고 하단 밴드는 해당 기간의 최저 시가로 계산합니다. 최고 종가(최저 종가) - 상단 밴드는 해당 기간의 최고 종가로 계산되고 하단 밴드는 해당 기간의 최저 종가로 계산됩니다.

유형 기본값 = 최고 고가(최저 저가)) - 계산에 사용할 가격 유형입니다. 다섯 가지 모드 중 하나가 될 수 있습니다: 시프트 ( 기본값 = 0) - 인디케이터의 막대 이동입니다.

기본값 = 0) - 인디케이터의 막대 이동입니다. 저항 스팬 표시 ( 기본값 = 참) -참이면 차트에 상위 저항 스팬이 표시됩니다.

기본값 = 참) -참이면 차트에 상위 저항 스팬이 표시됩니다. 지지 구간 표시 ( 기본값 = 참) -참이면 차트에 하단 지지 구간이 표시됩니다.

기본값 = 참) -참이면 차트에 하단 지지 구간이 표시됩니다. 알림 캔 들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 마감된 캔들 또는현재 - 아직 마감되지 않은 캔들입니다.

들 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 마감된 캔들 또는현재 - 아직 마감되지 않은 캔들입니다. 중간 선의 강 세 교차 알림 ( 기본값 = true) -참이면 캔들이 아래에서 중간 선을 넘어 종가가 형성되면 표시기가 알림을 발령합니다.

세 교차 알림 기본값 = true) -참이면 캔들이 아래에서 중간 선을 넘어 종가가 형성되면 표시기가 알림을 발령합니다. 중간선 약세 교차 시 알림 ( 기본값 = true) -참이면 캔들이 위에서부터 중간선을 교차하는 종가가 형성될 때 알림을 표시합니다.

시 알림 기본값 = true) -참이면 캔들이 위에서부터 중간선을 교차하는 종가가 형성될 때 알림을 표시합니다. 캔들 종가가 저항대 안쪽에 있을 때 알림 ( 기본값 = true) -참이면 캔들이 저항대 안쪽에 종가가 형성될 때 알림을 표시합니다.

안쪽에 있을 때 알림 기본값 = true) -참이면 캔들이 저항대 안쪽에 종가가 형성될 때 알림을 표시합니다. 캔들 종가가 지지대 안일 때 알림 ( 기본값 = true) -참이면 캔들이 지지대 안일 때 인디케이터가 알림을 표시합니다.

안일 때 알림 기본값 = true) -참이면 캔들이 지지대 안일 때 인디케이터가 알림을 표시합니다. 알림 표시 ( 기본값 = false) -참이면 표시기가 메타 트레이더의 기본 팝업 알림을 사용합니다.

기본값 = false) -참이면 표시기가 메타 트레이더의 기본 팝업 알림을 사용합니다. 이메일 보내기 ( 기본값 = false) -참이면 인디케이터는 메타트레이더의 이메일 알림을 사용합니다. 이메일은도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

기본값 = false) -참이면 인디케이터는 메타트레이더의 이메일 알림을 사용합니다. 이메일은도구->옵션->이메일을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다. 알림 보내기 ( 기본값 = 거짓) -참이면 표시기는 메타트레이더의 푸시 알림 알림을 사용합니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.

예시 및 전략

기존 돈치안 채널 인디케이터와 마찬가지로 돈치안 얼티밋은 자체적으로 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 사용할 수 없습니다. 다만 추세의 현재 상황과 가격이 방향 전환 또는 추세 확장에 얼마나 근접했는지를 보여줄 수 있습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 추세가 시작되면 상단 밴드가 꾸준히 상승하는 반면 통화쌍이 통합되면 두 밴드가 모두 횡보하기 시작합니다:







