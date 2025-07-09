이 스크립트의 주요 목적은 부분적으로 열려 있는 매도 주문(수익 중인 주문)을 청산하고 다른 실행 중인 주문은 목표 수익으로 청산하는 것입니다. 실행 후 전문가 탭에서 정보를 확인하세요.









이 스크립트 사용 방법:

매개변수 입력: ClosePercentage: 청산하려는 각 매도 포지션의 비율(0-100)

슬리피지 : 최대 허용 슬리피지(포인트)

코멘트 텍스트: 특정 코멘트가 있는 포지션만 청산하려는 경우(모든 매도 포지션은 비워둠) 특징: 여러 매도 포지션에서 사용 가능

남은 포지션에 대한 스톱로스 및 테이크프로핏 레벨 유지

최소 거래량 요건 확인

오류 처리 및 피드백 제공 설치 방법: 메타에디터에 코드 복사

컴파일 (F7)

스크립트가 내비게이터 패널의 "스크립트" 아래에 나타납니다.

실행할 차트로 드래그하여 실행합니다. 참고: 참고: 스크립트는 댓글로 필터링하지 않으면 모든 매도 포지션의 지정된 비율만큼 닫습니다.

FOK(채우기 또는 닫기) 실행 유형을 사용하여 전체 부분 청산이 한 번에 이루어지도록 합니다.

나머지 포지션은 원래 SL/TP 수준을 유지합니다.

먼저 데모 계좌에서 테스트하세요.



