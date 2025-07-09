당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Partial close Sell Orders - MetaTrader 5용 스크립트
- 조회수:
- 92
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 스크립트의 주요 목적은 부분적으로 열려 있는 매도 주문(수익 중인 주문)을 청산하고 다른 실행 중인 주문은 목표 수익으로 청산하는 것입니다. 실행 후 전문가 탭에서 정보를 확인하세요.
이 스크립트 사용 방법:
-
매개변수 입력:
-
ClosePercentage: 청산하려는 각 매도 포지션의 비율(0-100)
-
슬리피지 : 최대 허용 슬리피지(포인트)
-
코멘트 텍스트: 특정 코멘트가 있는 포지션만 청산하려는 경우(모든 매도 포지션은 비워둠)
-
-
특징:
-
여러 매도 포지션에서 사용 가능
-
남은 포지션에 대한 스톱로스 및 테이크프로핏 레벨 유지
-
최소 거래량 요건 확인
-
오류 처리 및 피드백 제공
-
-
설치 방법:
-
메타에디터에 코드 복사
-
컴파일 (F7)
-
스크립트가 내비게이터 패널의 "스크립트" 아래에 나타납니다.
-
실행할 차트로 드래그하여 실행합니다.
-
-
참고:
-
참고: 스크립트는 댓글로 필터링하지 않으면 모든 매도 포지션의 지정된 비율만큼 닫습니다.
-
FOK(채우기 또는 닫기) 실행 유형을 사용하여 전체 부분 청산이 한 번에 이루어지도록 합니다.
-
나머지 포지션은 원래 SL/TP 수준을 유지합니다.
- 먼저 데모 계좌에서 테스트하세요.
-
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/60233
VininI 사이버 사이클 - 빅토르 니콜라예프(2009)의 VininI_Cyber Cycle(V2).mq4를 기반으로 가격의 주기적 움직임을 파악합니다.룰렛 게임
룰렛 장난감.
활성 매수 주문 부분 청산을 위한 스크립트Premier Stochastic Oscillator [v01]
프리미어 스토캐스틱 오실레이터 - 스토캐스틱의 이중 EMA 평활화, 리 레이브파스의 TASC 논문(2008년 8월) 인용