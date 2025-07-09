코드베이스섹션
스크립트

Partial close Sell Orders - MetaTrader 5용 스크립트

Muhammad Syamil Bin Abdullah
게시됨:
이 스크립트의 주요 목적은 부분적으로 열려 있는 매도 주문(수익 중인 주문)을 청산하고 다른 실행 중인 주문은 목표 수익으로 청산하는 것입니다. 실행 후 전문가 탭에서 정보를 확인하세요.



이 스크립트 사용 방법:

  1. 매개변수 입력:

    • ClosePercentage: 청산하려는 각 매도 포지션의 비율(0-100)

    • 슬리피지 : 최대 허용 슬리피지(포인트)

    • 코멘트 텍스트: 특정 코멘트가 있는 포지션만 청산하려는 경우(모든 매도 포지션은 비워둠)

  2. 특징:

    • 여러 매도 포지션에서 사용 가능

    • 남은 포지션에 대한 스톱로스 및 테이크프로핏 레벨 유지

    • 최소 거래량 요건 확인

    • 오류 처리 및 피드백 제공

  3. 설치 방법:

    • 메타에디터에 코드 복사

    • 컴파일 (F7)

    • 스크립트가 내비게이터 패널의 "스크립트" 아래에 나타납니다.

    • 실행할 차트로 드래그하여 실행합니다.

  4. 참고:

    • 참고: 스크립트는 댓글로 필터링하지 않으면 모든 매도 포지션의 지정된 비율만큼 닫습니다.

    • FOK(채우기 또는 닫기) 실행 유형을 사용하여 전체 부분 청산이 한 번에 이루어지도록 합니다.

    • 나머지 포지션은 원래 SL/TP 수준을 유지합니다.

    • 먼저 데모 계좌에서 테스트하세요.


비닌아이 사이버 사이클 [v01] 비닌아이 사이버 사이클 [v01]

VininI 사이버 사이클 - 빅토르 니콜라예프(2009)의 VininI_Cyber Cycle(V2).mq4를 기반으로 가격의 주기적 움직임을 파악합니다.

룰렛 게임 룰렛 게임

룰렛 장난감.

Partial Close Buy Orders Partial Close Buy Orders

활성 매수 주문 부분 청산을 위한 스크립트

Premier Stochastic Oscillator [v01] Premier Stochastic Oscillator [v01]

프리미어 스토캐스틱 오실레이터 - 스토캐스틱의 이중 EMA 평활화, 리 레이브파스의 TASC 논문(2008년 8월) 인용