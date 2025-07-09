코드베이스섹션
스크립트

Partial Close Buy Orders - MetaTrader 5용 스크립트

이 스크립트의 주요 목적은 부분적으로 열려 있는 매수 주문(수익 중인 주문)을 청산하고 다른 실행 중인 주문은 목표 수익으로 청산하는 것입니다. 자세한 내용은 전문가 탭을 확인하세요.



이 스크립트 사용 방법:

  1. 매개변수 입력:

    • ClosePercentage: 청산하려는 각 매수 포지션의 비율(0-100)

    • 슬리피지 : 최대 허용 슬리피지(포인트)

    • 코멘트 텍스트: 특정 코멘트가 있는 포지션만 청산하려는 경우(모든 매수 포지션은 비워둠)

  2. 특징:

    • 여러 매수 포지션에서 사용 가능

    • 남은 포지션에 대한 스톱로스 및 테이크프로핏 레벨 유지

    • 최소 거래량 요건 확인

    • 오류 처리 및 피드백 제공

  3. 설치 방법:

    • 메타에디터에 코드 복사

    • 컴파일 (F7)

    • 스크립트가 내비게이터 패널의 "스크립트" 아래에 나타납니다.

    • 실행할 차트로 드래그하여 실행합니다.

  4. 참고:

    • 주석으로 필터링하지 않는 한 스크립트는 모든 매수 포지션의 지정된 비율만큼 닫습니다.

    • FOK(채우기 또는 닫기) 실행 유형을 사용하여 전체 부분 청산이 한 번에 이루어지도록 합니다.

    • 나머지 포지션은 원래 SL/TP 수준을 유지합니다.


MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/60232

