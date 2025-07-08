QQE 메타트레이더 지표 또는 정량적 정성적 추정은 평활화된 RSI 지표의 다소 복잡한 계산을 기반으로 합니다. 결과적으로 별도의 지표 창에 빠른 지표와 느린 지표의 두 줄이 표시됩니다. 신호에 사용되는 중요한 지표 레벨(50)도 있습니다. 이 표시기에 대해 문자, 소리 및 이메일 알림을 사용 설정할 수 있습니다. 이 QQE 구현은 상위 차트주기를 표시하는 다중 차트주기 분석을 지원합니다. 이 인디케이터는 MT4, MT5에서 사용할 수 있습니다.

제시된QQE 인디케이터 버전은 무료이며 오픈 소스입니다 . 거래 플랫폼에 쉽게 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

입력 매개 변수

SF ( 기본값 = 5) - 평활화 계수.

기본값 = 5) - 평활화 계수. AlertOnCrossover ( 기본값 = 거짓) -참이면 두 개의 QQE 선이 교차할 때 알림이 발행됩니다.

기본값 = 거짓) -참이면 두 개의 QQE 선이 교차할 때 알림이 발행됩니다. AlertOnLevel ( 기본값 = false) -참이면 QQE RSI 선이 지정된 수준을 넘을 때 알림이 발령됩니다.

기본값 = false) -참이면 QQE RSI 선이 지정된 수준을 넘을 때 알림이 발령됩니다. AlertLevel ( 기본값 = 50) - 알림 표시기 수준입니다. 변경하지 않는 것이 좋습니다.

기본값 = 50) - 알림 표시기 수준입니다. 변경하지 않는 것이 좋습니다. ArrowsOnCrossover ( 기본값 = true) -참이면 QQE 선이 서로 교차할 때 차트에 화살표가 그려집니다.

기본값 = true) -참이면 QQE 선이 서로 교차할 때 차트에 화살표가 그려집니다. CrossoverUpArrow ( 기본값 = clrGreen) - 강세 크로스오버의 화살표 색상입니다.

기본값 = clrGreen) - 강세 크로스오버의 화살표 색상입니다. CrossoverDnArrow ( 기본값 = clrRed) - 약세 크로스오버의 화살표 색상입니다.

기본값 = clrRed) - 약세 크로스오버의 화살표 색상입니다. ArrowsOnLevel ( 기본값 = true) -참이면 QQE RSI 선이 지정된 수준을 넘을 때 차트에 화살표를 그립니다.

기본값 = true) -참이면 QQE RSI 선이 지정된 수준을 넘을 때 차트에 화살표를 그립니다. LevelUpArrow ( 기본값 = clrGreen) - 선이 교차할 때의 화살표 색상입니다.

기본값 = clrGreen) - 선이 교차할 때의 화살표 색상입니다. LevelDnArrow ( 기본값 = clrRed) - 아래를 가로지르는 선의 화살표 색상입니다.

기본값 = clrRed) - 아래를 가로지르는 선의 화살표 색상입니다. NativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 메시지 알림이 표시됩니다.

기본값 = false) -참이면 메시지 알림이 표시됩니다. EmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 메타트레이더 이메일 설정에 따라 이메일 알림이 전송됩니다.

기본값 = false) -참이면 메타트레이더 이메일 설정에 따라 이메일 알림이 전송됩니다. 알림 알림 ( 기본값 = false) -참이면 메타트레이더 알림 설정에 따라 푸시 알림 알림이 전송됩니다.

알림 기본값 = false) -참이면 메타트레이더 알림 설정에 따라 푸시 알림 알림이 전송됩니다. 상위 주기 ( 기본값 = PERIOD_CURRENT) - 현재 주기보다 높은 주기로 설정하면 해당 주기의 데이터로 인디케이터가 계산됩니다.

주기 기본값 = PERIOD_CURRENT) - 현재 주기보다 높은 주기로 설정하면 해당 주기의 데이터로 인디케이터가 계산됩니다. ObjectPrefix ( 기본값 = "QQE-") - 다른 인디케이터와의 호환성을 위한 차트 개체의 접두사입니다.

전략 및 예시

QQE 인디케이터는 직접 신호 또는 다이버전스 분석에 사용할 수 있는 오실레이터입니다 . 두 개의 선이 서로 교차하는 신호와 파란색 선이 한 레벨을 교차하는 신호 두 가지가 있습니다. 파란색 선이 위에서 노란색 선을 교차하면 매도 신호입니다. 파란색 선이 아래에서 노란색 선을 교차하면 매수 신호입니다. 파란색 선이 위에서 특정 레벨을 교차하면 매도 신호입니다. 파란색 선이 아래에서 주어진 레벨을 교차하면 매수 신호입니다.

아래 예는 4시간 차트 데이터를 사용하여 선을 그린 양적완화 인스턴스가 있는 EUR/USD 시간별 차트입니다. 두 개의 빨간색 화살표는 두 개의 약세 신호를 나타내는데, 첫 번째는 선의 크로스오버에서 생성된 것이고 두 번째는 파란색 선이 레벨 50을 넘으면서 생성된 것입니다.



