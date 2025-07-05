RSIOMA 메타트레이더 보조지표 - 이 보조지표는 두 개의 이동평균을 취해 RSI(상대강도지수)를 계산한 다음 계산된 RSI의 이동평균도 더합니다. 이제 이 두 선으로 추세 변화를 정확하게 알 수 있습니다. 이 두 선은 0에서 100까지 변화하는 별도의 창에 표시됩니다. 보조 히스토그램은 현재 추세를 한눈에 볼 수 있도록 표시됩니다. 이 인디케이터는 메타트레이더 플랫폼의 MT4 및 MT5 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.

전문가 어드바이저는 이동평균 및 스토캐스틱 지표의 신호에 따라 트레이딩합니다.