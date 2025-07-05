코드베이스섹션
지표

Round Levels MT5 - MetaTrader 5용 지표

라운드 레벨 메타트레이더 인디케이터 - 구성에 따라 라운드 레벨과 그 부근의 영역을 표시할 수 있는 MT4/MT5 인디케이터입니다. 자연스러운 심리적 지지 및 저항 구간을 거래할 때 유용할 수 있습니다. 또한 가격이 지지 또는 저항 영역에 있을 때 알림을 보낼 수 있습니다.

입력 매개변수

  • 레벨 ( 기본값 = 5) - 각 방향(위/아래)에서 처리할 라운드 레벨의 수입니다.
  • 간격 ( 기본값 = 50) - 라운드 레벨 사이의 포인트 간격입니다. 예를 들어 기본값인 50은 50포인트마다 레벨이 그려진다는 의미입니다.
  • 영역너비 ( 기본값 = 10) - 영역의 너비(포인트)입니다.
  • ColorUp ( 기본값 =clrFireBrick) - 현재 가격 위에 그려질 라운드 레벨 영역의 색상입니다.
  • ColorDn ( 기본값 =clrDarkGreen) - 현재 가격 아래에 그려질 원형 레벨 영역의 색상입니다.
  • InvertZones ( 기본값 = false) - 반전된 영역은 영역 경계 바깥쪽 색으로 강조 표시되고 반전되지 않은 영역은 안쪽 색으로 강조 표시됩니다.
  • ZonesAsBackground ( 기본값 = true) -참이면 차트 그림(캔들, 막대 또는 선) 뒤에 둥근 숫자 영역이 그려집니다.
  • DrawLines ( 기본값 = false) -참이면 영역 외에 둥근 레벨로 선이 그려집니다.
  • 선색 ( 기본값 =clrDarkGray) - 원형 레벨 선의 색상입니다.
  • 선폭 ( 기본값 = 1) - 원형 레벨 선의 너비입니다.
  • 선 스타일 ( 기본값 = 스타일_다스닷) - 원형 레벨 선의 스타일입니다.
  • LinesAsBackground ( 기본값 = false) -참이면 차트 그림(캔들, 막대 또는 선) 뒤에 둥근 숫자 영역이 그려집니다.
  • ShowLineLabels ( 기본값 = false) -참이면 각 선의 가격 수준을 표시하는 선 레이블이 그려집니다.
  • LineLabelColor ( 기본값 = clrWhite) - 선 레이블의 색상.
  • ObjectPrefix ( 기본값 = "RoundLevels") - 차트 개체 이름에 추가할 접두사. 차트에서 다른 지표와 충돌이 있는 경우에만 변경하세요.
  • EnableNotify ( 기본값 = false) -참이면 가격(입찰가)이 영역에 있을 때 인디케이터가 알림을 발행합니다.
  • SendAlert ( 기본값 = true) - 참이고 알림이 활성화된 경우 인디케이터는 기본 제공 팝업 알림을 사용합니다.
  • SendApp ( 기본값 = false) - 참이고 알림이 활성화된 경우 인디케이터는 푸시 알림 알림을 사용합니다.
  • SendEmail ( 기본값 = false) - 참이고 알림이 활성화된 경우 표시기는 이메일 알림을 사용합니다.
  • 알림 지연 ( 기본값 = 5) - 연속 알림 사이의 지연 시간(초)입니다.



