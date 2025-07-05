거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
RSIOMA 메타트레이더 보조지표 - 이 보조지표는 두 개의 이동평균을 취해 RSI ( 상대강도지수)를 계산한다음 계산된 RSI의 이동평균도 더합니다. 이제 이 두 선으로 추세 변화를 정확하게 알 수 있습니다. 이 두 선은 0에서 100까지 변화하는 별도의 창에 표시됩니다. 보조 히스토그램은 현재 추세를 한눈에 볼 수 있도록 표시됩니다. 이 보조지표는 메타트레이더 플랫폼의 MT4 및 MT5 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수
- RSIOMA 기간 ( 기본값 = 14) - RSI의 기간과 RSI를 계산하는 데 사용되는 이동평균입니다. 부드러움을 위해 늘리고 신호 주파수를 위해 줄입니다.
- RSIOMA 모드 ( 기본값 = MODE_EMA) - RSI에 사용되는 이동평균의 모드입니다.
- RSIOMA 가격 ( 기본값 = PRICE_CLOSE) - RSI에 사용되는 이동평균을 계산하는 데 사용되는 가격 수준입니다.
- RSIOMA 기간의 MA ( 기본값 = 21) - RSI의 이동평균 기간입니다.
- RSIOMA 모드의 MA ( 기본값 = MODE_EMA) - RSI의 이동평균 모드입니다.
- BuyTrigger ( 기본값 = 20) - 과매도 상황에 대한 트리거 레벨입니다.
- SellTrigger ( 기본값 = 80) - 과매수 상황에 대한 트리거 레벨입니다.
- BuyTriggerColor ( 기본값 = clrMagenta) - 과매도 라인 색상.
- SellTriggerColor ( 기본값 = clrDodgerBlue) - 과매수 라인 색상.
- MainTrendLong ( 기본값 = 50) - RSIOMA가 이 수준 이상이면 추세가 강세인 것으로 간주합니다.
- 메인트렌드숏 ( 기본값 = 50) - RSIOMA가 이 수준보다 낮으면 추세는 약세인 것으로 간주됩니다.
- 메인트렌드롱컬러 ( 기본값 = clrRed) - 강세 추세 구분색입니다.
- 메인트렌드숏컬러 ( 기본값 = clr그린) - 약세 추세 구분색입니다.
- 메인 알림 ( 기본값 = false) -참이면 RSIOMA가 위에서 과매수 수준을 넘거나 아래에서 과매도 수준을 넘을 때 알림이 발령됩니다.
- 보조 알림 ( 기본값 = false) -참이면 히스토그램이 임박한 추세 반전 신호를 보낼 때 알림이 발행됩니다.
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 위의 두 조건 중 하나에 대해 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 알림 조건에 대해 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- EnablePushAlerts ( 기본값 = false) -참이면 알림 조건에 따라 이메일 메시지가 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 마감된 캔들 또는현재 - 아직 마감되지 않은 캔들.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55509
