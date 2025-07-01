당사 팬 페이지에 가입하십시오
Total Power Indicator MT5 - MetaTrader 5용 지표
- 109
-
총 파워 인디케이터(메타트레이더 인디케이터 ) - 베어 파워와 불 파워라는 두 가지 표준 인디케이터를 기반으로 합니다. 이 지표는 주어진 되돌림 기간 동안 얼마나 많은 강세 및 약세 막대가 있었는지 계산한 다음 현재 막대에 대한 약세, 강세 및 총(강세와 약세의 절대 차이로 계산)에 대한 비례 지수를 계산합니다. 이렇게 하면 일정 기간 동안 상대적 평균 하락세와 상승세의 연속선을 얻을 수 있으므로 원래 하락세/상승세 지표의 주요 단점인 장기적 관점이 부족하다는 단점을 제거할 수 있습니다. 원래 메타트레이더 4 버전의 총력 인디케이터는 2011년에 아시리쿠이의 다니엘 페르난데스가 만들었습니다. 이제 MT5용 버전도 사용할 수 있습니다.
입력 매개 변수
- 룩백 기간 ( 기본값 = 45) - 인디케이터의 주 기간입니다. 약세/강세 우세 막대를 계산하기 위해 되돌아볼 막대의 양을 결정합니다.
- 파워 기간 ( 기본값 = 10) - 원래 베어 파워 및 불 파워 인디케이터의 기간입니다.
- AlertOn100Power ( 기본값 = 거짓) -참이면 강세 또는 약세 파워가 100 레벨에 도달하면 알림이 발령됩니다. 이는 강력한 과매수/과매도 신호이며, 종종 추세 반전에 선행하는 경우가 많습니다.
- AlertOnCrossover ( 기본값 = false) -참이면 상승세와 하락세 선이 서로 교차할 때 알림이 발령됩니다.
- EnableNativeAlerts ( 기본값 = false) -참이면 위의 두 조건 중 하나에 대해 기본 메타트레이더 팝업 알림이 사용됩니다.
- EnableEmailAlerts ( 기본값 = false) -참이면 알림 조건에 따라 이메일 메시지가 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- EnablePushAlerts ( 기본값 = false) -참이면 알림 조건에 따라 이메일 메시지가 전송됩니다. 알림은도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 올바르게 구성해야 합니다.
- 트리거 캔들 ( 기본값 = 이전) - 알림을 발행할 캔들:이전 - 가장 최근에 마감된 캔들 또는현재 - 아직 마감되지 않은 캔들.
총 전력 표시기는 다른 오실레이터 유형 표시기와 유사하게 작동합니다:
- 드물기는 하지만 가장 확실한 진입 방법 중 하나는 상승 또는 하락 선이 100에 도달할 때까지 기다렸다가 반전 트레이딩에 진입하는 것입니다.
- 베어 라인과 황소 라인의 크로스오버를 이용해 트레이딩에 진입할 수도 있습니다. 상승 선이 위에 있으면 매수, 하락 선이 위에 있으면 매도 포지션을 취하면 됩니다.
- 상승 또는 하락 라인과 총합 라인의 크로스오버는 거래에서 보수적으로 빠져나오는 데 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55519
