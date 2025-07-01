거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
TD Sequential Ultimate MT5 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 124
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
TD 시퀀셜 얼티밋 메타트레이더 인디케이터는전설적인 기술 분석가인 톰 드마크가 개발한 TD 시퀀셜 방식의 모든 부분을 보여줍니다 . TD 시퀀셜 얼티밋은 설정 완료 화살표를 포함한 매수 및 매도 설정, 실패한 13회 시도를 포함한 매수 및 매도 카운트다운, TDST 지지 및 저항 레벨을 표시합니다. 다른 많은 TD 순차적 방식 구현과 달리 이 인디케이터는 여러 가지 개선 사항을 제공합니다:
입력 매개변수
계산
- 최대 막대 ( 기본값 = 1000) - TD 시퀀셜을 계산할 막대 수입니다. 0 값은 인디케이터가 사용 가능한 모든 막대에 대해 카운트를 계산한다는 의미입니다. 숫자가 높을수록 인디케이터가 느리게 작동합니다.
표시
- BuySetupColor ( 기본값 = clrLime) - 매수 설정 횟수 및 완결 화살표의 색상입니다.
- SellSetupColor ( 기본값 = clrRed) - 판매 설정 횟수 및 완료 화살표의 색상입니다.
- 카운트다운 색상 ( 기본값 = clrOrange) - 카운트다운 값의 색상입니다.
- FontFace ( 기본값 = "Verdana") - 카운트에 사용할 글꼴입니다.
- FontSize ( 기본값 = 12) - 카운트에 사용할 글꼴 크기입니다.
- ArrowWidth ( 기본값 = 2) - 설정 완성도를 위한 화살표 크기입니다.
- PixelDistance ( 기본값 = 3) - 개수 개체 사이의 수직 거리(픽셀 단위).
- 접두사 ( 기본값 = "TDS_") - 차트 개체 이름을 지정하기 위한 텍스트 접두사입니다.
알림
- AlertOnSetup ( 기본값 = false) - 매수/매도 설정이 완료되면 알림을 트리거합니다(카운트 #9가 인쇄됨).
- AlertOnPerfecting ( 기본값 = false) - 매수/매도 설정이 완료되면 알림을 트리거합니다(화살표가 표시됨).
- AlertOnCount13 ( 기본값 = false) - 카운트다운 캔들 #13이 나타나면 알림을 트리거합니다.
- AlertOnSupportResistance ( 기본값 = false) - 캔들이 저항선 위 또는 지지선 아래로 마감되면 알림을 트리거합니다.
- AlertNative ( 기본값 = false) -참이면 알림 이벤트가 발생할 때마다 기본 팝업 알림이 발행됩니다.
- AlertEmail ( 기본값 = false) -참이면 이메일을 통해 알림이 전송됩니다. 이메일은 메타트레이더에서도구->옵션->이메일을 통해 올바르게 구성해야 합니다.
- 알림 알림 ( 기본값 = false) -참이면 알림이 푸시 알림을 통해 모바일 장치로 전송됩니다. 이 기능이 제대로 작동하려면 도구->옵션->알림을 통해 메타트레이더에서 메타콰이어트 ID를 설정해야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/55517
Total Power Indicator MT5
총 파워 인디케이터(메타트레이더 인디케이터) - 베어 파워와 불 파워라는 두 가지 표준 인디케이터를 기반으로 합니다. 이 지표는 주어진 되돌림 기간 동안 얼마나 많은 강세 및 약세 막대가 있었는지 계산한 다음 현재 막대에 대한 약세, 강세 및 총(강세와 약세의 절대 차이로 계산)에 대한 비례 지수를 계산합니다. 이렇게 하면 일정 기간 동안 상대적 평균 하락세와 상승세의 연속선을 얻을 수 있으므로 원래 하락세/상승세 지표의 주요 단점인 장기적 관점이 부족하다는 단점을 제거할 수 있습니다. 원래 메타트레이더 4 버전의 총력 인디케이터는 2011년에 Asirikuy.com의 다니엘 페르난데스가 만들었습니다. 이제 MT5용 버전도 사용할 수 있습니다.OptimReport v2.15
HTML 파일을 통해 모든 지표가 포함된 최적화 결과 테이블을 볼 수 있는 OnTester() 함수에 대한 변수 "Custom max"에 대한 기준 선택 기능.
Grr-al
테스터의 성배인 '오프닝 가격'과 'OHLC on M1' 모드를 위한 테스터의 성배입니다.지그재그 색상 채널
채널을 그리는 지그재그 색상 표시기입니다.