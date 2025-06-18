당사 팬 페이지에 가입하십시오
MACD 컬러 히스토그램 - MetaTrader 5용 지표
- 137
-
주요 특징
-
동적 및 컬러 히스토그램:
히스토그램은 시장 상황에 따라 자동으로 색상이 변경되어 한 눈에 확인할 수 있습니다:
- MACD가 신호선 위 또는 아래를 교차하는 경우.
- MACD가 0선 위 또는 아래를 교차하는 경우.
- 추세의 강도와 방향.
-
사용자 지정 가능한 소리 알림:
MACD와 신호선 사이에 중요한 교차가 발생하거나 MACD가 제로 영역을 교차할 때마다 실시간 알림을 받습니다. 다음을 구성할 수 있습니다.
- 알림 소리.
- 최대 반복 횟수.
- 알림 사이의 최소 일시 정지.
-
구성 가능한 색상:
이 인디케이터는 풍부하고 직관적인 색상 팔레트를 사용하여 MACD, 신호선 및 히스토그램의 다양한 상태를 강조 표시합니다. 색상은 해석하기 쉽고 빠른 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
-
사용자 지정 가능한 매개변수 :
- 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 주기.
- 신호 이동 평균의 주기.
- 계산에 적용된 가격(종가, 시가, 최대, 최소 등).
-
사용자 친화적 인터페이스:
초보 트레이더도 쉽게 설정하고 사용할 수 있는 인디케이터입니다. 모든 매개변수는 속성 창에서 직접 조정할 수 있습니다.
작동 방식 :
- 이 인디케이터는 MACD와 신호선 사이의 차이를 계산하여 결과를 컬러 히스토그램으로 표시합니다.
- 크로스오버, 플러스/마이너스 추세 및 모멘텀 변화를 나타내기 위해 다양한 색상이 사용됩니다.
- 선이 교차하거나 양수 영역과 음수 영역 사이를 전환하는 등 중요한 이벤트가 발생하면 청각적 경고가 트리거됩니다.
이점 :
- 빠른 의사 결정: 역동적인 색상과 소리 알림을 통해 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있습니다.
- 완전한 사용자 지정: 트레이딩 전략에 맞게 매개변수를 조정할 수 있습니다.
- 명확한 시각화: 깔끔하고 직관적인 디자인으로 복잡한 차트에서도 데이터를 쉽게 해석할 수 있습니다.
- 호환성: 메타트레이더 5에서 지원하는 모든 자산과 차트주기에 완벽하게 작동합니다.
사용 예시 :
- 이 인디케이터를 사용하여 추세 전략의 진입 및 청산 지점을 식별할 수 있습니다.
- MACD 컬러 히스토그램을 다른 지표와 결합하여 매수/매도 신호를 확인할 수 있습니다.
- 히스토그램을 모니터링하여 가격과 모멘텀 사이의 차이를 감지합니다.
https://www.mql5.com/en/charts/20768335/wdoj25-h1-banco-btg-pactual
