



개별 전략 인사이트

하나의 계좌에 여러 전략이 있는 경우 핵심 과제는 각 전략의 성과를 분리하는 것입니다. 매직넘버가 없으면 거래 의견이나 호가 범위와 같이 부분적이거나 모호한 세부 정보에 의존해야 합니다. 매직넘버는 EA가 자동으로 적용하는 체계적인 숫자 태그를 제공합니다.

정확한 성과 추적

어떤 시스템에서 손실이 발생했는지 또는 어떤 시스템이 뛰어난 성과를 내고 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다. 이러한 지식은 실적이 저조한 로봇을 일시 중지하거나 승리 전략에 더 많은 자본을 할당하는 등 더 빠른 의사결정을 지원합니다.

더 간단한 분석 및 로깅

로그나 내역 탭을 뒤지는 대신 각 EA의 총 마감 수익, 거래 횟수, 관련 댓글 필드를 집계하는 간결한 단일 '패널'을 볼 수 있습니다. 이는 기록 보관, 전략 최적화, 다른 사람의 계좌를 관리하는 경우 고객 보고에도 도움이 됩니다.



전체 코드 첨부.





사용 팁

MT5의 차트에 스크립트/EA를 첨부합니다. 컴파일 후 즉시 각 매직넘버가 포함된 테이블을 표시합니다.

차트 크기를 확인합니다: 차트 창이 매우 좁은 경우 텍스트의 일부가 화면 오른쪽으로 확장될 수 있습니다. 가독성을 높이려면 차트를 넓히거나 글꼴 크기를 낮추세요.

글꼴 일치: 열 정렬에는 Courier New가 권장되지만 다른 모양을 선호하는 경우 코드에서 변경할 수 있습니다.

타이밍 조정: 기본적으로 스크립트는 5초마다 업데이트됩니다. 새로 고침 빈도를 더 자주 또는 더 적게 하려면 EventSetTimer(5)를 수정하세요.