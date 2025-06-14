설정

우리는 필요합니다 : 지그재그 플롯 1개

고점과 저점을 위한 데이터 버퍼 2개

입력 파라미터

인디케이터가 재계산될 때마다 재설정되는 지속적인 시스템 변수 세트 #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 input double retracement= 23.6 ; input double minSizeInAtrUnits= 0.0 ; input int rollingAtrPeriod= 14 ; input color Color= clrDodgerBlue ; input int Width= 3 ; input ENUM_LINE_STYLE Style= STYLE_SOLID ; double upWaves[],dwWaves[];

upWaves 배열은 고점을 저장하고 dwWaves 배열은 저점을 저장합니다.

시스템 변수를 저장합니다:

마지막 파동 유형, 시작 위치, 끝 위치, 시작과 끝까지의 막대 거리를 알아야 합니다.

그런 다음 로컬 고점 및 로컬 저점 변수와 각 지점에서 막대까지의 거리가 필요합니다.

int wave_type= 0 ; double wave_start_price= 0.0 ; double wave_end_price= 0.0 ; int wave_start_distance= 0 ; int wave_end_distance= 0 ; double high_mem= 0.0 ; int distance_from_high= 0 ; double low_mem= 0.0 ; int distance_from_low= 0 ; double rollingAtr= 0.0 ; int rollingAtrs= 0 ;

마지막으로 롤링 atr 단위와 계산된 수입니다.

그런 다음 시스템 재설정 기능을 만듭니다 :

void resetSystem(){ ArrayFill(upWaves, 0 ,ArraySize(upWaves), 0.0 ); ArrayFill(dwWaves, 0 ,ArraySize(dwWaves), 0.0 ); wave_type= 0 ; wave_start_price= 0.0 ; wave_end_price= 0.0 ; wave_start_distance= 0 ; wave_end_distance= 0 ; high_mem= 0.0 ; low_mem= 0.0 ; distance_from_high= 0 ; distance_from_low= 0 ; rollingAtr= 0.0 ; rollingAtrs= 0 ; }

표준 항목 , 배열을 0으로 채우고 시스템 변수를 재설정합니다.

처음에는 버퍼와 플롯을 설정하고 처음으로 재설정을 호출합니다:

SetIndexBuffer ( 0 ,upWaves, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,dwWaves, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_ZIGZAG ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ,Color); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_WIDTH ,Width); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_STYLE ,Style); resetSystem();

이제 계산으로 바로 넘어가 보겠습니다.

가장 먼저 처리해야 할 것은 롤링 ATR입니다.

우리가 더 많은 막대를 수집 할 때까지 우리는 다른 일을하지 않을 것입니다.

롤링 atr을 관리하는 부분은 다음과 같습니다:

기간보다 더 많은 막대를 수집하지 않은 경우 발견된 막대의 범위를 합산에 계속 더합니다.

기간에 도달하면 첫 번째 나누기(평균)를 수행합니다.

그 후 롤링 atr의 한 부분 인 atr / 기간 을 잘라낸 다음 바 / 기간의 범위 인 새 부분을 추가합니다.

마지막 부분이 더 자주 발생하고 2 개의 if 문에 액세스 할 필요가 없기 때문에 마지막 부분을 먼저 배치합니다.

rollingAtrs++; if (rollingAtrs>rollingAtrPeriod){ double new_portion=((high[i]-low[i])/ _Point )/(( double )rollingAtrPeriod); rollingAtr=(rollingAtr)-(rollingAtr/(( double )rollingAtrPeriod))+new_portion; } else if (rollingAtrs<=rollingAtrPeriod){ rollingAtr+=(high[i]-low[i])/ _Point ; if (rollingAtrs==rollingAtrPeriod){ rollingAtr/=(( double )rollingAtrs); high_mem=high[i]; low_mem=low[i]; distance_from_high= 0 ; distance_from_low= 0 ; } }

멋지네요, 이제 또 다른 문제가 있습니다.

이 지그재그의 기초는 되돌림입니다.

그러나 되돌림이 발생하려면 적어도 하나의 파동이 있어야 합니다.

하지만 첫 번째 파동은 무엇을 되돌림할까요?

따라서 우리는 다음을 수행할 것입니다:

ATR이 채워지 자마자 (ATR 수집 = 기간) , 시스템 변수에서 고점과 저점을 잡습니다.

에서 유효한 크기의 파동을 형성하고 새로운 고점 (상승파) 또는 새로운 저점 (하락파)을 형성하는 쪽이 승리합니다.

이렇게 하면 초기 파동으로 되돌림이 없지만, 어떻게든 시퀀스를 시작해야 합니다.

여기서 첫 번째 파동에 대해서만 고전적인 프랙탈 접근법을 사용하고 이후에는 되돌림을 계속하는 방법을 선택할 수도 있습니다.