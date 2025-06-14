당사 팬 페이지에 가입하십시오
Fibonacci ZigZag - MetaTrader 5용 지표
- 142
-
설정
우리는 필요합니다 :
- 지그재그 플롯 1개
- 고점과 저점을 위한 데이터 버퍼 2개
- 입력 파라미터
- 인디케이터가 재계산될 때마다 재설정되는 지속적인 시스템 변수 세트
#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 input double retracement=23.6;//회귀 금액 input double minSizeInAtrUnits=0.0;//분 단위의 파도 크기(ATR 단위) input int rollingAtrPeriod=14;//롤링 ATR 기간 input color Color=clrDodgerBlue;//웨이브 색상 input int Width=3;//파도 폭 input ENUM_LINE_STYLE Style=STYLE_SOLID;//웨이브 스타일 //+------------------------------------------------------------------+ //| 사용자 지정 표시기 초기화 기능 | //+------------------------------------------------------------------+ //--- 상승 파동과 하강 파동 double upWaves[],dwWaves[];
upWaves 배열은 고점을 저장하고 dwWaves 배열은 저점을 저장합니다.
시스템 변수를 저장합니다:
마지막 파동 유형, 시작 위치, 끝 위치, 시작과 끝까지의 막대 거리를 알아야 합니다.
그런 다음 로컬 고점 및 로컬 저점 변수와 각 지점에서 막대까지의 거리가 필요합니다.
//--- 지그재그 추적 유지 //--- 웨이브 유형 [0] 없음 [1] 위 [2] 아래 int wave_type=0; //--- 웨이브의 가격(시작 가격) double wave_start_price=0.0; //--- 웨이브의 가격(종가) double wave_end_price=0.0; //--- 시작 가격에서 막대 단위로 표시된 거리입니다. int wave_start_distance=0; //--- 최종 가격에서 막대 단위로 표시된 거리 int wave_end_distance=0; //--- 높은 가격 추적 double high_mem=0.0; int distance_from_high=0; //--- 저렴한 가격 추적 double low_mem=0.0; int distance_from_low=0; //--- 롤링 ATR double rollingAtr=0.0; int rollingAtrs=0;
마지막으로 롤링 atr 단위와 계산된 수입니다.
그런 다음 시스템 재설정 기능을 만듭니다 :
void resetSystem(){ ArrayFill(upWaves,0,ArraySize(upWaves),0.0); ArrayFill(dwWaves,0,ArraySize(dwWaves),0.0); wave_type=0; wave_start_price=0.0; wave_end_price=0.0; wave_start_distance=0; wave_end_distance=0; high_mem=0.0; low_mem=0.0; distance_from_high=0; distance_from_low=0; rollingAtr=0.0; rollingAtrs=0; }
표준 항목 , 배열을 0으로 채우고 시스템 변수를 재설정합니다.
처음에는 버퍼와 플롯을 설정하고 처음으로 재설정을 호출합니다:
SetIndexBuffer(0,upWaves,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,dwWaves,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_ZIGZAG); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,Color); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,Width); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,Style); resetSystem();
이제 계산으로 바로 넘어가 보겠습니다.
가장 먼저 처리해야 할 것은 롤링 ATR입니다.
우리가 더 많은 막대를 수집 할 때까지 우리는 다른 일을하지 않을 것입니다.
롤링 atr을 관리하는 부분은 다음과 같습니다:
- 기간보다 더 많은 막대를 수집하지 않은 경우 발견된 막대의 범위를 합산에 계속 더합니다.
- 기간에 도달하면 첫 번째 나누기(평균)를 수행합니다.
- 그 후 롤링 atr의 한 부분 인 atr / 기간 을 잘라낸 다음 바 / 기간의 범위 인 새 부분을 추가합니다.
//--- ATR 관리 rollingAtrs++; if(rollingAtrs>rollingAtrPeriod){ double new_portion=((high[i]-low[i])/_Point)/((double)rollingAtrPeriod); //--- 이전 부분을 제거하고 새 부분을 추가합니다. rollingAtr=(rollingAtr)-(rollingAtr/((double)rollingAtrPeriod))+new_portion; } else if(rollingAtrs<=rollingAtrPeriod){ rollingAtr+=(high[i]-low[i])/_Point; if(rollingAtrs==rollingAtrPeriod){ rollingAtr/=((double)rollingAtrs); //--- 최고 및 최저 메모리와 시스템을 시작하십시오. high_mem=high[i]; low_mem=low[i]; distance_from_high=0; distance_from_low=0; } }
멋지네요, 이제 또 다른 문제가 있습니다.
이 지그재그의 기초는 되돌림입니다.
그러나 되돌림이 발생하려면 적어도 하나의 파동이 있어야 합니다.
하지만 첫 번째 파동은 무엇을 되돌림할까요?
따라서 우리는 다음을 수행할 것입니다:
- ATR이 채워지 자마자 (ATR 수집 = 기간) , 시스템 변수에서 고점과 저점을 잡습니다.
- 에서 유효한 크기의 파동을 형성하고 새로운 고점 (상승파) 또는 새로운 저점 (하락파)을 형성하는 쪽이 승리합니다.
이렇게 하면 초기 파동으로 되돌림이 없지만, 어떻게든 시퀀스를 시작해야 합니다.
여기서 첫 번째 파동에 대해서만 고전적인 프랙탈 접근법을 사용하고 이후에는 되돌림을 계속하는 방법을 선택할 수도 있습니다.
이것이 우리가 파동이없는 한 우리가하는 일입니다:
//--- 아직 웨이브 유형이 없는 경우 else{ //--- 우리가 고점을 깨고 저점을 깨지 않았다면 if(high[i]>high_mem&&low[i]>=low_mem){ double new_wave_size_in_atr_units=((high[i]-low_mem)/_Point)/rollingAtr; 새 웨이브 크기가 유효한 경우 //--- if(new_wave_size_in_atr_units>=minSizeInAtrUnits){ //--- 새로운 업 웨이브 시작 wave_type=1; //--- 시작 가격은 낮은 메모리 wave_start_price=low_mem; wave_start_distance=distance_from_low; //--- 종가가 새로운 최고가입니다. wave_end_price=high[i]; wave_end_distance=0; //--- 물결 그리기 dwWaves[i-wave_start_distance]=low_mem; upWaves[i]=high[i]; //--- 높음 변경 high_mem=high[i]; distance_from_high=0; //--- 로우 변경 low_mem=low[i]; distance_from_low=0; } } //--- 저점이 아닌 고점을 돌파한 경우 else if(low[i]<low_mem&&high[i]<=high_mem){ double new_wave_size_in_atr_units=((high_mem-low[i])/_Point)/rollingAtr; 새 웨이브 크기가 유효한 경우 //--- if(new_wave_size_in_atr_units>=minSizeInAtrUnits){ //--- 새 다운 웨이브 시작 wave_type=-1; //--- 시작 가격은 높은 메모리 wave_start_price=high_mem; wave_start_distance=distance_from_high; //--- 종가가 새로운 최저가입니다. wave_end_price=low[i]; wave_end_distance=0; //--- 물결 그리기 upWaves[i-wave_start_distance]=high_mem; dwWaves[i]=low[i]; //--- 높음 변경 high_mem=high[i]; distance_from_high=0; //--- 로우 변경 low_mem=low[i]; distance_from_low=0; } } //--- 둘 다 깨진 경우 else if(low[i]<low_mem&&high[i]>high_mem){ //--- 변경 high_mem=high[i]; low_mem=low[i]; distance_from_high=0; distance_from_low=0; } }
좋습니다. 이제 마지막 부분입니다.
- 상승파가 발생하면
- 새로운 고점이 만들어지면 이전 고점 위치에서 새로운 고점 위치로 지그재그를 이동하여 막대 거리를 유지하기 때문에 할 수 있습니다. 또한 저점과 저점과의 거리를 업데이트하여 최고점 이후 가장 낮은 저점을 포착하고 새로운 저점을 시작하기 위해 충분히 되돌아 오는지 확인할 수 있도록합니다.
- 새로운 저점이 만들어 지거나 새로운 저점이 설정되면 피크에서 저점까지의 거리를 계산하고이를 파동 크기로 나눕니다. 또한 입력 매개 변수 스케일과 일치하도록 100을 곱합니다. 따라서 파동 크기가 100 포인트이고 되돌림이 24 포인트이면 24/100 0.24를 얻은 다음 x 100 24 %를 얻습니다. 이전 파동을 되돌아가는 새로운 "될" 파동의 크기가 atr 단위에도 유효하면 새로운 하락 파동을 시작하고 새로운 로컬 고점과 저점을 설정하고 막대 거리를 설정합니다.
위의 관련 코드는 다음과 같습니다:
//--- 업 웨이브가 있는 경우 if(wave_type==1){ //--- 파도가 위로 확장되는 경우 if(high[i]>wave_end_price){ //--- 배열 위치에서 이전 종가를 제거합니다(0.0=비어 있음). upWaves[i-wave_end_distance]=0.0; //--- 새 위치에 놓습니다. upWaves[i]=high[i]; wave_end_price=high[i]; wave_end_distance=0; //--- 높음 변경 high_mem=high[i]; distance_from_high=0; //--- 로우 변경 low_mem=low[i]; distance_from_low=0; } //--- 되돌림 확인 if(low[i]<low_mem||distance_from_low==0){ low_mem=low[i]; distance_from_low=0; double size_of_wave=(wave_end_price-wave_start_price)/_Point; double size_of_retracement=(wave_end_price-low_mem)/_Point; if(size_of_wave>0.0){ double retraced=(size_of_retracement/size_of_wave)*100.0; double new_wave_size_in_atr_units=((wave_end_price-low_mem)/_Point)/rollingAtr; 새 웨이브 크기가 유효한 경우 //--- if(new_wave_size_in_atr_units>=minSizeInAtrUnits){ //--- 되돌림이 큰 경우 , 하락파를 시작합니다. if(retraced>=retracement){ //--- 새 다운 웨이브 시작 wave_type=-1; //--- 시작 가격은 높은 메모리 wave_start_price=high[i-distance_from_high]; wave_start_distance=distance_from_high; //--- 종가가 새로운 최저가입니다. wave_end_price=low[i]; wave_end_distance=0; //--- 물결 그리기 upWaves[i-wave_start_distance]=high_mem; dwWaves[i]=low[i]; //--- 높음 변경 high_mem=high[i]; distance_from_high=0; //--- 로우 변경 low_mem=low[i]; distance_from_low=0; } } } } }
하락파가 있을 때는 반대로 합니다.
그리고 우리는 완료되었습니다 , 되돌림 지그재그가 준비되었습니다.
다음은 23.6 % 되돌림과 0.0 분 크기의 파동 (atr 단위) 이있는 지그재그입니다.
그리고 다음은 3분 단위의 파동 크기를 가진 동일한 지그재그입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/56619
