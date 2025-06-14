당사 팬 페이지에 가입하십시오
무역 보고서 내보내기 - MetaTrader 5용 스크립트
- 110
-
필수 기능:
-
거래 내역 내보내기: 스크립트가 현재 상품에 대한 지난 1년간의 모든 거래 데이터를 수집합니다.
-
암호화폐 및 통화 지원: 상품 유형(암호화폐 또는 통화)에 따라 수수료를 자동으로 계산합니다.
-
데이터 형식: 모든 숫자는 읽기 쉽도록 형식이 지정됩니다(필요한 경우 마침표를 쉼표로 대체).
-
합계: 수수료, 수익/손실, 거래 횟수에 대한 합계가 파일 끝에 추가됩니다.
사용 방법:
-
거래 내역이 터미널에 로드되었는지 확인합니다.
-
필요한 상품의 차트에 스크립트를 설치합니다.
-
스크립트를 실행합니다.
-
스크립트가 MQL5/Files 폴더에 이름이 trades_symbol_date_time.csv 형식의 CSV 파일을 생성합니다.
-
Excel 또는 다른 편집기에서 파일을 열어 분석합니다.
예제 파일:
Benefits:
-
사용 용이성: 스크립트를 실행하면 모든 작업이 자동으로 수행됩니다.
-
유연성: 모든 상품(암호화폐, 통화, 주식 등)에 적합합니다 .
-
투명성: 모든 거래 데이터를 하나의 파일에서 볼 수 있습니다.
-
현재 상품에 집중: 스크립트가 설치된 상품에 대한 데이터만 업로드합니다.
팁:
-
스크립트를 실행하기 전에 터미널에 거래 내역이 로드되어 있는지 확인하세요.
Excel 또는 Google 스프레드시트를 사용하여 데이터를 분석합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/56662
