이 로봇은 난수 생성기를 사용하여 단순히 동전을 던지는 시뮬레이션을 통해 각 거래의 방향을 결정합니다. 객체 지향 스타일로 프로그래밍된 최소한의 전문가 어드바이저의 예시를 제공합니다. 또한 다른 진입 방법으로 창출되는 가치를 정량화할 수 있는 근거를 제공합니다.

전문가 어드바이저를 사용하면 클릭 한 번으로 거래를 진행할 수 있습니다.