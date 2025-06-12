이 ADX 스무딩 표시기는 기존 구현에 비해 크게 개선된 기능을 제공합니다. 주요 개선 사항은 다음과 같습니다:



배열의 범위를 벗어난 오류를 제거하기 위한 포괄적인 바운드 검사를 통한 강력한 오류 방지 기능

효율적인 버퍼 관리 및 데이터 수집 기술을 사용한 성능 최적화

페일 세이프 인덱싱 및 적절한 초기화를 통한 안정적인 계산 로직

적절한 핸들 관리 및 메모리 할당을 통한 리소스 효율적 설계

전용 지표 속성 및 유형화된 버퍼 할당을 활용하는 최신 MQL5 구조



이러한 개선으로 핵심 ADX 스무딩 알고리즘의 분석 가치는 유지하면서 전문 트레이딩 표준을 충족하는 보다 안정적이고 효율적이며 유지 관리가 용이한 지표가 탄생했습니다.



