이 ADX 스무딩 표시기는 기존 구현에 비해 크게 개선된 기능을 제공합니다. 주요 개선 사항은 다음과 같습니다:
- 배열의 범위를 벗어난 오류를 제거하기 위한 포괄적인 바운드 검사를 통한 강력한 오류 방지 기능
- 효율적인 버퍼 관리 및 데이터 수집 기술을 사용한 성능 최적화
- 페일 세이프 인덱싱 및 적절한 초기화를 통한 안정적인 계산 로직
- 적절한 핸들 관리 및 메모리 할당을 통한 리소스 효율적 설계
- 전용 지표 속성 및 유형화된 버퍼 할당을 활용하는 최신 MQL5 구조
이러한 개선으로 핵심 ADX 스무딩 알고리즘의 분석 가치는 유지하면서 전문 트레이딩 표준을 충족하는 보다 안정적이고 효율적이며 유지 관리가 용이한 지표가 탄생했습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/59342
