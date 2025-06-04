인디케이터 문서 "FakeBreaks.mq5"





개요

"거짓 브레이크아웃.mq5" 인디케이터는 차트에서 거짓 브레이크아웃을 식별하고 표시하도록 설계되었습니다:

지지와 저항의 허위 돌파를 기반으로포인트를 매수하고 포인트를 매도합니다. 동적지지 및 저항수준. 시장고점과 저점.

버퍼를 사용해 차트에 이 정보를 저장하고 표시하므로 잘못된 브레이크아웃 패턴을 시각적으로 쉽게 분석할 수 있습니다.

코드 구조

인디케이터 속성

인디케이터 이름: FalseBreakouts.mq5

FalseBreakouts.mq5 버전: 1.00

1.00 표시 창: 기본 차트( indicator_chart_window ).

버퍼 및 플롯

인디케이터는 6개의 버퍼를 사용하여 데이터를 저장하고 6개의 플롯을 사용하여 차트에 표시합니다:

Buy: 유형: DRAW_ARROW(위쪽 화살표).

색상: 파란색(clrBlue).

너비: 5. Sell: 유형: DRAW_ARROW (아래쪽 화살표).

색상: 빨간색(clrRed).

너비: 5. 지원: 유형: DRAW_LINE(실선).

색상: 파란색(clrBlue). 저항: 유형: DRAW_LINE(연속 선).

색상: 빨간색(clrRed). 바닥: 유형: DRAW_ARROW(아래쪽 화살표).

색상: 빨간색 ( clrRed ). 위쪽: 유형: DRAW_ARROW(위쪽 화살표).

색상: 파란색 ( clrBlue ).

전역 변수

ExtResistancesBuffer[] : 저항 레벨을 저장합니다.

ExtSupportsBuffer[] : 지지 레벨을 저장합니다.

ExtTopsBuffer[] : 식별된 고점을 저장합니다.

ExtBottomsBuffer[] : 식별된 저점을 저장합니다.

ExtSellBuffer[] : 판매 포인트를 저장합니다.

ExtBuyBuffer[] : 매수 포인트를 저장합니다.

주요 기능

1. OnInit()

목적: 인디케이터를 초기화하고 버퍼를 매핑합니다.

인디케이터를 초기화하고 버퍼를 매핑합니다. 액션 : 버퍼를 플롯에 매핑합니다. 버퍼에 빈 값( PLOT_EMPTY_VALUE )을 설정합니다. 매수 및 매도 화살표(아이콘)를 설정합니다. 그래프에서 화살표의 위치를 정의합니다.

:

2. OnCalculate()

목적: 새로운 캔들 또는 틱이 생길 때마다 버퍼를 계산하고 업데이트합니다.

새로운 캔들 또는 틱이 생길 때마다 버퍼를 계산하고 업데이트합니다. 액션 : 처리할 새 데이터를 확인합니다. 필요한 경우 버퍼를 초기화합니다. 고가와 저가를 기준으로 고점(IS_TOP)과 저점(IS_BOTTOM)을 식별합니다. 저항, 지지, 상단 및 하단 버퍼를 업데이트합니다. IsBuy() 및 IsSell() 함수를 호출하여 매수 및 매도 포인트를 식별합니다.

:

3. IndexNextPoint()

목적: 버퍼에서 다음 유효한(0이 아닌) 포인트의 인덱스를 찾습니다.

버퍼에서 다음 유효한(0이 아닌) 포인트의 인덱스를 찾습니다. 용도: 가장 최근 기준점을 식별하기 위해 IsBuy() 및 IsSell() 함수에서 사용됩니다.

4. IsBuy()

목적: 잘못된 지지선 이탈을 기준으로 매수 신호를 확인합니다.

잘못된 지지선 이탈을 기준으로 매수 신호를 확인합니다. 논리 : 현재 가격이 기준점(지지) 위에 있는지 확인합니다. 거짓 돌파가 있었는지 확인합니다(가격이 지지선 아래로 떨어졌다가 다시 지지선 위로 복귀). 조건이 충족되면 참을 반환합니다.

:

5. IsSell()

목적: 저항의 잘못된 돌파를 기반으로 매도 신호를 확인합니다.

저항의 잘못된 돌파를 기반으로 매도 신호를 확인합니다. 논리 : 현재 가격이 기준점(저항) 아래에 있는지 확인합니다. 거짓 돌파가 있었는지 확인합니다(가격이 위로 상승한 후 저항 아래로 되돌아감). 조건이 충족되면 참을 반환합니다.

:

작동 논리

고점 및 저점 식별: 고점은 현재 캔들의 고점이 인접한 캔들의 고점보다 높을 때 확인됩니다.

현재 캔들의 고점이 인접한 캔들의 고점보다 높을 때 확인됩니다. 저점은 현재 캔들의 저점이 인접한 캔들의 저점보다 낮을 때 확인됩니다. 지지 및 저항 업데이트: 마지막으로 확인된 고점은 저항으로 저장됩니다.

마지막으로 확인된 저점은 지지선으로 저장됩니다. 매수 및 매도 신호: 매수 신호는 가격이 지지선을 돌파했다가 다시 지지선 위로 돌아오면 생성됩니다.

신호는 가격이 지지선을 돌파했다가 다시 지지선 위로 돌아오면 생성됩니다. 가격이 저항을 돌파한 후 다시 저항 아래로 내려가면 매도 신호가 생성됩니다.

사용 예시

이 보조지표는 메타트레이더 5의 모든 차트에 적용할 수 있습니다.

표시될 것입니다: 파란색 화살표는 매수 포인트. 매도 포인트는 빨간색 화살표. 파란색 선은 지지. 저항은 빨간색 선. 고점과 저점에 대한 추가 화살표.



최종 고려 사항