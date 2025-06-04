거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
인디케이터 문서 "FakeBreaks.mq5"
개요
"거짓 브레이크아웃.mq5" 인디케이터는 차트에서 거짓 브레이크아웃을 식별하고 표시하도록 설계되었습니다:
- 지지와 저항의 허위 돌파를 기반으로포인트를 매수하고 포인트를 매도합니다.
- 동적지지 및 저항수준.
- 시장고점과 저점.
버퍼를 사용해 차트에 이 정보를 저장하고 표시하므로 잘못된 브레이크아웃 패턴을 시각적으로 쉽게 분석할 수 있습니다.
코드 구조
인디케이터 속성
- 인디케이터 이름: FalseBreakouts.mq5
- 버전: 1.00
- 표시 창: 기본 차트( indicator_chart_window ).
버퍼 및 플롯
인디케이터는 6개의 버퍼를 사용하여 데이터를 저장하고 6개의 플롯을 사용하여 차트에 표시합니다:
- Buy:
- 유형: DRAW_ARROW(위쪽 화살표).
- 색상: 파란색(clrBlue).
- 너비: 5.
- Sell:
- 유형: DRAW_ARROW (아래쪽 화살표).
- 색상: 빨간색(clrRed).
- 너비: 5.
- 지원:
- 유형: DRAW_LINE(실선).
- 색상: 파란색(clrBlue).
- 저항:
- 유형: DRAW_LINE(연속 선).
- 색상: 빨간색(clrRed).
- 바닥:
- 유형: DRAW_ARROW(아래쪽 화살표).
- 색상: 빨간색 ( clrRed ).
- 위쪽:
- 유형: DRAW_ARROW(위쪽 화살표).
- 색상: 파란색 ( clrBlue ).
전역 변수
- ExtResistancesBuffer[] : 저항 레벨을 저장합니다.
- ExtSupportsBuffer[] : 지지 레벨을 저장합니다.
- ExtTopsBuffer[] : 식별된 고점을 저장합니다.
- ExtBottomsBuffer[] : 식별된 저점을 저장합니다.
- ExtSellBuffer[] : 판매 포인트를 저장합니다.
- ExtBuyBuffer[] : 매수 포인트를 저장합니다.
주요 기능
1. OnInit()
- 목적: 인디케이터를 초기화하고 버퍼를 매핑합니다.
- 액션:
- 버퍼를 플롯에 매핑합니다.
- 버퍼에 빈 값( PLOT_EMPTY_VALUE )을 설정합니다.
- 매수 및 매도 화살표(아이콘)를 설정합니다.
- 그래프에서 화살표의 위치를 정의합니다.
2. OnCalculate()
- 목적: 새로운 캔들 또는 틱이 생길 때마다 버퍼를 계산하고 업데이트합니다.
- 액션:
- 처리할 새 데이터를 확인합니다.
- 필요한 경우 버퍼를 초기화합니다.
- 고가와 저가를 기준으로 고점(IS_TOP)과 저점(IS_BOTTOM)을 식별합니다.
- 저항, 지지, 상단 및 하단 버퍼를 업데이트합니다.
- IsBuy() 및 IsSell() 함수를 호출하여 매수 및 매도 포인트를 식별합니다.
3. IndexNextPoint()
- 목적: 버퍼에서 다음 유효한(0이 아닌) 포인트의 인덱스를 찾습니다.
- 용도: 가장 최근 기준점을 식별하기 위해 IsBuy() 및 IsSell() 함수에서 사용됩니다.
4. IsBuy()
- 목적: 잘못된 지지선 이탈을 기준으로 매수 신호를 확인합니다.
- 논리:
- 현재 가격이 기준점(지지) 위에 있는지 확인합니다.
- 거짓 돌파가 있었는지 확인합니다(가격이 지지선 아래로 떨어졌다가 다시 지지선 위로 복귀).
- 조건이 충족되면 참을 반환합니다.
5. IsSell()
- 목적: 저항의 잘못된 돌파를 기반으로 매도 신호를 확인합니다.
- 논리:
- 현재 가격이 기준점(저항) 아래에 있는지 확인합니다.
- 거짓 돌파가 있었는지 확인합니다(가격이 위로 상승한 후 저항 아래로 되돌아감).
- 조건이 충족되면 참을 반환합니다.
작동 논리
-
고점 및 저점 식별:
- 고점은 현재 캔들의 고점이 인접한 캔들의 고점보다 높을 때 확인됩니다.
- 저점은 현재 캔들의 저점이 인접한 캔들의 저점보다 낮을 때 확인됩니다.
-
지지 및 저항 업데이트:
- 마지막으로 확인된 고점은 저항으로 저장됩니다.
- 마지막으로 확인된 저점은 지지선으로 저장됩니다.
-
매수 및 매도 신호:
- 매수 신호는 가격이 지지선을 돌파했다가 다시 지지선 위로 돌아오면 생성됩니다.
- 가격이 저항을 돌파한 후 다시 저항 아래로 내려가면 매도 신호가 생성됩니다.
사용 예시
- 이 보조지표는 메타트레이더 5의 모든 차트에 적용할 수 있습니다.
- 표시될 것입니다:
- 파란색 화살표는 매수 포인트.
- 매도 포인트는 빨간색 화살표.
- 파란색 선은 지지.
- 저항은 빨간색 선.
- 고점과 저점에 대한 추가 화살표.
최종 고려 사항
- 이 인디케이터는 지지와 저항의 잘못된 돌파를 기반으로 거래하는 트레이더에게 유용합니다.
- 다양한 시장과 차트주기에서 지표를 테스트하여 그 효과를 검증하는 것이 좋습니다.
- 신호가 생성될 때 소리 알림 또는 알림을 포함하도록 사용자 지정할 수 있습니다.
