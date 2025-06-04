코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

거짓 이별 - MetaTrader 5용 지표

Francisco Gomes Da Silva | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
242
평가:
(7)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

인디케이터 문서 "FakeBreaks.mq5"



개요

"거짓 브레이크아웃.mq5" 인디케이터는 차트에서 거짓 브레이크아웃을 식별하고 표시하도록 설계되었습니다:

  1. 지지와 저항의 허위 돌파를 기반으로포인트를 매수하고 포인트를 매도합니다.
  2. 동적지지저항수준.
  3. 시장고점과 저점.

버퍼를 사용해 차트에 이 정보를 저장하고 표시하므로 잘못된 브레이크아웃 패턴을 시각적으로 쉽게 분석할 수 있습니다.

코드 구조

인디케이터 속성

  • 인디케이터 이름: FalseBreakouts.mq5
  • 버전: 1.00
  • 표시 창: 기본 차트( indicator_chart_window ).

버퍼 및 플롯

인디케이터는 6개의 버퍼를 사용하여 데이터를 저장하고 6개의 플롯을 사용하여 차트에 표시합니다:

  1. Buy:
    • 유형: DRAW_ARROW(위쪽 화살표).
    • 색상: 파란색(clrBlue).
    • 너비: 5.
  2. Sell:
    • 유형: DRAW_ARROW (아래쪽 화살표).
    • 색상: 빨간색(clrRed).
    • 너비: 5.
  3. 지원:
    • 유형: DRAW_LINE(실선).
    • 색상: 파란색(clrBlue).
  4. 저항:
    • 유형: DRAW_LINE(연속 선).
    • 색상: 빨간색(clrRed).
  5. 바닥:
    • 유형: DRAW_ARROW(아래쪽 화살표).
    • 색상: 빨간색 ( clrRed ).
  6. 위쪽:
    • 유형: DRAW_ARROW(위쪽 화살표).
    • 색상: 파란색 ( clrBlue ).

전역 변수

  • ExtResistancesBuffer[] : 저항 레벨을 저장합니다.
  • ExtSupportsBuffer[] : 지지 레벨을 저장합니다.
  • ExtTopsBuffer[] : 식별된 고점을 저장합니다.
  • ExtBottomsBuffer[] : 식별된 저점을 저장합니다.
  • ExtSellBuffer[] : 판매 포인트를 저장합니다.
  • ExtBuyBuffer[] : 매수 포인트를 저장합니다.

주요 기능

1. OnInit()

  • 목적: 인디케이터를 초기화하고 버퍼를 매핑합니다.
  • 액션:
    • 버퍼를 플롯에 매핑합니다.
    • 버퍼에 빈 값( PLOT_EMPTY_VALUE )을 설정합니다.
    • 매수 및 매도 화살표(아이콘)를 설정합니다.
    • 그래프에서 화살표의 위치를 정의합니다.

2. OnCalculate()

  • 목적: 새로운 캔들 또는 틱이 생길 때마다 버퍼를 계산하고 업데이트합니다.
  • 액션:
    • 처리할 새 데이터를 확인합니다.
    • 필요한 경우 버퍼를 초기화합니다.
    • 고가와 저가를 기준으로 고점(IS_TOP)과 저점(IS_BOTTOM)을 식별합니다.
    • 저항, 지지, 상단 및 하단 버퍼를 업데이트합니다.
    • IsBuy() 및 IsSell() 함수를 호출하여 매수 및 매도 포인트를 식별합니다.

3. IndexNextPoint()

  • 목적: 버퍼에서 다음 유효한(0이 아닌) 포인트의 인덱스를 찾습니다.
  • 용도: 가장 최근 기준점을 식별하기 위해 IsBuy() 및 IsSell() 함수에서 사용됩니다.

4. IsBuy()

  • 목적: 잘못된 지지선 이탈을 기준으로 매수 신호를 확인합니다.
  • 논리:
    1. 현재 가격이 기준점(지지) 위에 있는지 확인합니다.
    2. 거짓 돌파가 있었는지 확인합니다(가격이 지지선 아래로 떨어졌다가 다시 지지선 위로 복귀).
    3. 조건이 충족되면 참을 반환합니다.

5. IsSell()

  • 목적: 저항의 잘못된 돌파를 기반으로 매도 신호를 확인합니다.
  • 논리:
    1. 현재 가격이 기준점(저항) 아래에 있는지 확인합니다.
    2. 거짓 돌파가 있었는지 확인합니다(가격이 위로 상승한 후 저항 아래로 되돌아감).
    3. 조건이 충족되면 참을 반환합니다.

작동 논리

  1. 고점 및 저점 식별:

    • 고점은 현재 캔들의 고점이 인접한 캔들의 고점보다 높을 때 확인됩니다.
    • 저점은 현재 캔들의 저점이 인접한 캔들의 저점보다 낮을 때 확인됩니다.

  2. 지지 및 저항 업데이트:

    • 마지막으로 확인된 고점은 저항으로 저장됩니다.
    • 마지막으로 확인된 저점은 지지선으로 저장됩니다.

  3. 매수 및 매도 신호:

    • 매수 신호는 가격이 지지선을 돌파했다가 다시 지지선 위로 돌아오면 생성됩니다.
    • 가격이 저항을 돌파한 후 다시 저항 아래로 내려가면 매도 신호가 생성됩니다.

사용 예시

  • 이 보조지표는 메타트레이더 5의 모든 차트에 적용할 수 있습니다.
  • 표시될 것입니다:
    • 파란색 화살표는 매수 포인트.
    • 매도 포인트는 빨간색 화살표.
    • 파란색 선은 지지.
    • 저항은 빨간색 선.
    • 고점과 저점에 대한 추가 화살표.

최종 고려 사항

  • 이 인디케이터는 지지와 저항의 잘못된 돌파를 기반으로 거래하는 트레이더에게 유용합니다.
  • 다양한 시장과 차트주기에서 지표를 테스트하여 그 효과를 검증하는 것이 좋습니다.
  • 신호가 생성될 때 소리 알림 또는 알림을 포함하도록 사용자 지정할 수 있습니다.

MetaQuotes Ltd에서 포르투갈어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/pt/code/56972

MeanReversionTrendEA MeanReversionTrendEA

EA는 검증된 매개변수와 함께 추세 및 평균 복귀 신호에 따라 자동으로 거래합니다.

A simple RKD Expert Advisor based on a specified custom RKD indicator A simple RKD Expert Advisor based on a specified custom RKD indicator

이것은 지정된 사용자 지정 RKD 지표를 사용하는 간단한 전문가 어드바이저입니다.

Linear regression slope Linear regression slope

선형 회귀 기울기를 SMA로 정규화합니다.

AR extrapolation of price AR extrapolation of price

이 지표는 자동 회귀 모델을 사용하여 가격을 추정합니다.