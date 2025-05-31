지표는 볼린저 밴드 ® 사이의 거리를 측정하여 단일 지표로 제공하며, 메타트레이더 5 기술을 사용하여 볼린저 계산을 단순화합니다.

EA는 오픈 포지션이 없을 때 무작위로 포지션을 개시합니다(매수 또는 매도 50/50 확률).

지정된 기간에 새 막대의 모양을 분석하는 기능입니다.