MT5용 RSI 인디케이터가 포함된 사용자 지정 MA 크로스는 트레이더가 추세 변화를 파악하고 모멘텀을 이용해 진입 종목을 필터링할 수 있도록 설계된 다용도 트레이딩 도구입니다. 이 지표는 두 개의 이동평균(MA)과 상대강도지수(RSI)를 결합하여 명확한 매수 및 매도 신호를 제공합니다.



특징:



- 사용자 지정 가능한 이동평균: 각 이동평균의 유형(SMA, EMA 등), 기간, 가격 출처를 선택할 수 있습니다.

- 크로스오버 알림: 빠른 이동평균이 느린 이동평균을 위 또는 아래로 교차할 때 시각 및 선택적 소리 알림을 받습니다.

- RSI 필터: RSI가 사용자 정의 수준보다 높거나 낮을 때만 신호를 표시하여 약한 추세에서 잘못된 입력을 피할 수 있습니다.

- 차트상 신호: RSI 조건이 충족되면 크로스오버 지점에 매수/매도 화살표가 차트에 바로 나타납니다.

- 사용자 친화적 설정: 초보자와 고급 트레이더 모두에게 적합한 간단한 입력 옵션.



작동 방식:



1. 지표는 두 개의 이동 평균을 추적합니다.

2. 빠른 MA가 느린 MA 위로 교차하고 RSI가 설정 수준 이상이면 매수 신호가 나타납니다.

3. 빠른 MA가 느린 MA 아래로 교차하고 RSI가 설정 수준 미만이면 매도 신호가 나타납니다.

4.모든 신호는 차트에 표시되어 쉽게 참조할 수 있습니다.



장점:



- 추세 추종 전략을 강화합니다.

- 약세 또는 고르지 못한 시장 상황을 걸러냅니다.

- 트레이더가 더 자신 있게 거래에 진입하도록 도와줍니다.



MetaTrader 5 플랫폼의 모든 차트주기와 통화쌍에 적합합니다.

원하는 색상으로 사용자 지정할 수 있습니다:



