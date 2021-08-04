시장 가격 예측을 위한 범용 회귀 모델

소개

시장 가격은 수요와 공급의 안정적인 균형에서 형성되며, 그 결과 영향의 원인과 성격의 차이로 인해 직접 고려하기 어려운 다양한 경제적, 정치적, 심리적 요인에 의존합니다.

그러나 현 상황에서 화폐나 주식을 포함한 재화의 매매에 관한 올바른 결정을 내리기 위해서는 미래의 시장 가격 행동을 어느 정도 정확하게 예측하고 예측할 수 있어야 합니다. 이 문제는 어떤 방식으로든 처리되는 모든 종류의 소스에서 다양한 성격의 상당한 양의 정보를 사용하여 해결할 수 있습니다.

연구원의 목적, 자격 또는 성향에 따라 시장 행동의 효과적인 전략 및 전술 개발에 사용되는 4가지 유형의 분석이 있습니다 /1/:

시장 가격이 영향을 미칠 수 있는 모든 것을 고려한다는 주장에 기반한 기술적 분석. 그것은 고급 수학적 기술을 사용합니다 /2/; 다양한 경제 요인이 시장 가격에 미치는 영향을 다루는 기본 분석. 그것은 실질적으로 거시 경제 모델을 사용합니다 /3-5/; 주요 시장 지수 및 지표에 대한 지식으로 입증된 직관적 분석, 초기 전제에 논리적 규칙과 수학을 직접 적용하여 결과를 증명할 수 없지만 설명할 수 없을 정도로 매우 자주 사실로 판명되는 미래 행동을 예측하는 방법; 각 고객이 개별적으로 또는 전체적으로 함께 시장 상황에 대한 심리적 분석을 기반으로 한 정신 분석으로 다양한 성공을 거두었습니다.

문제에 대한 지식 상태



시장 가격 예측을 위해 새로 제안된 방법을 포함한 모든 기술은 다우 이론으로 알려진 세 가지 공리를 기반으로 객관적으로 존재하는 법칙을 고려하고 설명해야 합니다. 간략하게 다음과 같이 공식화합니다.

시장 가격은 수요와 공급의 법칙에 따라 모든 영향 요인을 고려하고 예측하기 위해서는 시간 경과에 따른 시장 가격의 변화에 ​​대한 데이터가 있으면 충분합니다.; 시장 가격의 시간 의존성은 주로 S자형인 경향(추세)의 영향을 받으며, 그 고점과 저가는 횡방향 추세라고 하는 수평(평면) 선으로 연결되거나 그렇지 않습니다.; 객관적으로 존재하는 시장 가격 변화 패턴은 "역사는 반복된다" 또는 "그들은 과거에도 일했고, 지금도 일하고 ​​미래에도 일할 것이다."라는 원칙으로 알려진 시간이 지남에 따라 변하지 않고 유지됩니다.

그러나 시장 가격 시계열의 동적 휴식 단계, 예를 들어 환율 뒤에는 자기 조직화 과정에서 질서를 다시 불러일으키는 완전히 예측할 수 없는 혼돈의 인상을 받는 매우 복잡한 단계가 뒤따릅니다.

그러나 어느 시점에서 안정에 의해 약화되는 역학적 체계는 다시 혼돈을 일으키고, 이는 우리에게 경제지표 시계열의 성격이 혼재되어 있다고 믿을 수 있는 근거를 제공합니다. 이것은 시장 가격 시계열이 한 지점에서 결정적이고 분석 가능하지만 다른 지점에서 안정적으로 예측할 수 없고 정규 분포 법칙 /8/을 따르고 또 다른 지점에서 확률 변수로 작용한다는 것을 의미합니다.

따라서 과학계는 아직 시장 가격 변화의 본질에 관한 공통 의견이 부족하여 이를 적절하게 정의하고 실제로 적용할 수 있는 종속성을 찾지 못합니다.





블랙박스 단일 셀 모델의 과도 함수



프로세스의 모호함 때문에 먼저 문제 /1/의 문제에 기인하는 블랙박스 단일 셀 모델을 살펴보고 물질 균형 방정식을 적용할 것을 제안합니다.

위의 공리를 자세히 설명하면서 균형 시장 가격은 외부 힘 D(t)의 영향을 받는 경우에만 가격과 동일한 차원에서 금액과 가치가 측정될 수 있다고 가정합니다.

또한 특정 힘의 영향이 시작된 시점부터 시간 t 동안 시장 가격 P(t)의 변화가 값에 도달하려고 시도하는 아직 알려지지 않은 일부 법칙에 따라 무한대에서 P(∞) = D0의 값에서 지속적으로 증가한다고 가정합니다. 즉, D0은 영향을 미치는 힘의 특성과 기호에 따라 시장 가격의 유한한 증가 또는 감소를 의미합니다.

또한 D(t=0) = D0임을 암시합니다. 우리는 또한 시간 dt의 극소 기간 동안 영향을 미치는 힘이 시간 t까지 남아 있는 힘 D(t)에 비례하여 dD(t) 값만큼 감소할 것이라고 가정합니다.





여기서 우리는 다음과 같이 시간 t에 대한 지수 의존성 D(t)를 얻습니다.

(1)

여기서:

t는 시계열, 초 단위의 불안정화 힘의 충격 시작부터 시간입니다. (분, 시간, 일, 주, 십년, 월, 년);

τ(tau)는 공정 시간 상수(sec)와 수치적으로 동일한 비례 계수입니다. (분, 시간, 일, 주, 십년, 월, 년).

이제 시장 가격 P(t) 변화 속도 V(t)가 D(t)와 시간 t의 값에 비례한다고 가정합시다.

여기서: (2)

k는 차원이 1/(시간)^2인 비례 계수입니다.

β = k*τ*D0 은 시장 가격 변화 속도의 차원을 갖는 비례 계수입니다.

H(t)로 표현되는 주어진 시간 t만큼 단위 시간당 가격의 절대적 증가 또는 감소는 수치적으로 V(t)와 같습니다.

H(t) = V(t) = β*m

의심할 여지 없이 시간 t 변화의 전체 범위에 걸쳐 H(t)를 적분하면 불안정화 시작부터 시간 t까지 시장 가격 P(t) 변화의 총 가치를 얻을 수 있습니다.

여기서: (3)

(3)에 기초하여 t = ∞ s = 1일 때 다음과 같은 결론을 내립니다.

P(∞) = β*τ = D0;

or: β = D0/τ;

이전의 β 표기법을 우리가 받은 결과와 비교할 때 다음과 같은 결론을 내립니다.

k = 1/τ^2;

이제 다음 관계가 참입니다.

H(t) = D0*m;

P(t) = D0*s.

따라서 τ 및 β 계수가 결정되면 초기 단계를 포함하여 가격 변동의 모든 단계에서 가격 변동 한계값 D0를 추정하고 예측할 수 있습니다. 그러나 이러한 진술은 물질 수지 조건이 충족될 때만 참입니다.

D(t) + H(t) + P(t) = D0 (4)

또는:

따라서 정규화 요구 사항이 충족되어야 합니다.

ℓ + m + s = 1; (5)

관계식 (1-3)을 사용하여 이 사실을 확인합시다.

물질 균형 조건(4)의 정확한 충족과 정규화 요구 사항(5)의 충족은 우리가 만든 가정과 제안된 관계가 사실임을 나타냅니다.





다중 셀 모델을 위한 과도 함수



n개의 셀로 구성된 블랙박스 다중 셀 모델에 대해 유사한 방식으로 추론하면 D(t), H(t) 및 P(t) 함수에 대해 다음 관계를 얻습니다.

D(t) = D 0 * L;

* L; H(t) = D 0 * M;

* M; P(t) = D 0 * S;

어디에:

(6)

지금은 '두-모수 누적 지수 분포 함수'라고 불렀습니다.



(7)

감마 분포의 확률 밀도 함수 또는 Erlang 분포의 확률 밀도 함수의 일종입니다.

(8)



감마 분포의 누적 분포 함수 또는 얼랑 분포의 누적 분포 함수의 일종이며,

t/ τ, n 은 분포 매개변수입니다.;

은 분포 매개변수입니다.; 1은 "true"로 평가된 부울 표현식입니다.;

0은 "거짓"으로 평가된 부울 표현식입니다.;

적분(8)은 다음을 증명할 수 있습니다.

또는:





결과적으로 (6-8)에 따르면 이 경우에도 정규화 요구 사항이 정확하게 충족됩니다.

L+M+S = 1; (9)

저는 L 함수를 미래 시장 가격이 그 가치에 의존하기 때문에 "미래 기간의 함수"라고 불렀고, M 함수는 주어진 기간의 단위당 시장 가격의 변화를 결정하기 때문에 "현재의 함수"라고 불렀습니다. 가격 불안정이 발생한 이후 전체 기간에 걸쳐 달성된 시장 가격 수준으로서 S 함수 "과거의 함수"는 일시적인 개념과 모순되지 않고 무엇에 대한 우리의 생각을 크게 확장하는 이 함수의 값에 따라 달라집니다. 문제의 철학적 관점에서 진행되고 있습니다.

n = 1을 (6-8)에 대입하면 L, M 및 S 함수가 각각 ℓ, m 및 s 함수가 됨을 알 수 있으므로 L, M 및 S 함수만 예측 목적을 위한 이 클래스의 함수의 가장 일반적인 경우로 간주할 것입니다.





공개된 과도함수에 기초한 시장가격 예측을 위한 보편적 회귀모형 개발



관측 시작부터 시간 t에 대한 시장 가격 수준 P(h)의 의존성은 다음과 같이 표현됩니다.

단일 셀 모델:

(10a)

다중 셀 모델:

(10b)

여기서: P0는 불안정화 직전의 가격 수준입니다. 즉, 시간 t = 0입니다.

매개변수 n 및 τ 및 β 계수는 시장에서 불안정화 초기부터 실제 시장 가격 값을 사용하여 결정되며, 이에 의해 단위 시간 t당 시장 가격 f의 변화를 분석할 수 있습니다. (10b)의 미분 값으로 간주됩니다. 이 가정을 수용하는 오류는 가격 변동 값의 100분의 1%로 무시할 수 있을 정도로 작다는 것을 알 수 있습니다. 이 가정의 수용은 위의 매개변수와 β 계수를 결정하는 과정을 크게 촉진합니다.

S 함수 분석에서 이제 실제로 M 함수 분석을 진행할 수 있습니다.

(11)

(11)의 두 부분을 t^n으로 나누고 얻은 관계의 대수를 취하면 반대수 좌표에서 직선의 방정식을 얻습니다.





이제 t의 해당 지점에 대한 함수 f의 값을 알고 있으면 매개변수 n과 τ와 β 계수를 다음과 같이 결정할 수 있습니다.

(12)

(13)

(14)

어디에:

함수 f의 값은 해당 시점 t뿐만 아니라 시점 t까지의 실제 시장 가격 값 Р0, Р1,… 구간 중간에 수치 미분 및 적분을 통한 시장 가격 불안정화:

f1 = (P1 - P0)/(һ1 – һ0);

f2 = (P2 – P1)/( һ2– һ1);

f3 = (P3 – P2)/( һ3– һ2); and so forth;

t1 = (һ0 + һ1)/2;



t2 = (һ1 + һ2)/2;



t3 = (һ3 + һ2)/2; and so forth.





모델 수정 및 조정



실제 데이터를 사용할 때 회귀 모델로서 (10a) 및 (10b) 방정식의 실제 테스트는 다음과 같이 Р(0) 및 D0 값을 수정해야 함을 보여주었습니다.

(15)

(16)

여기서: Sf 및 Sr은 각각 실제 및 이론 곡선의 영역입니다.

∑Pf = P0+ P1 + P2 + …+ Pk는 실제 가격 값의 합계입니다.;

(17)

i = 0, 1,2,......k;

k>2는 가격 변동이 결정되는 시간 간격의 수입니다.;

b는 실제 데이터의 추세 방향을 결정하는 선형 회귀 방정식 의 계수입니다.

이제 시장 가격 P(t) 예측을 위한 회귀식(10b)은 다음과 같은 최종 형태를 취합니다.

(18)





모델 테스트



이러한 방식으로 계산된 시장 가격 값 P(t)와 아래 Forex 시장 예에서 제공된 실제 가격 값 Pf는 항상 물질 균형 조건을 완전히 정확하게 충족하는 것으로 나타났습니다.

∑ P(t) = ∑ Pf. (19)

연구 중인 매개변수의 실제 값과 이론 값의 합, 특히 시장 가격이 모든 인수 값, 특히 시간에서 절대적이고 정확하게 일치한다는 사실은 함수 출력에서 ​​허용되는 계산, 변환 및 가정이 다음과 같다는 것을 증명합니다. 정확하고 제안된 회귀 모델의 보편성을 나타냅니다.

아래 그림은 실제 값(Pf)(빨간 점이 있는 노란색 선) 간의 만족스러운 일치를 확인할 수 있는 식(18)을 사용하여 지정된 방식으로 Forex 시장 실제 데이터 처리(1분 시간 프레임)의 결과를 보여줍니다. , EUR/USD 호가의 이론 및 예측 값(P1)(파란색 선) 및 계산 목적으로 고려되지 않은 실제 미래 가치(Pff)(빨간색 점이 있는 파란색 선).





결론



우리는 연구 중인 매개변수, 특히 시장 가격의 미래, 현재 및 불안정화의 시작부터 과거.

특정 프로세스의 분석에 따라 시장 가격 예측을 위한 보편적 회귀 모델이 제시되었습니다. 예를 들어 개발의 기초가 될 수 있습니다. 다양한 목적을 위한 시장 지표, 거래자의 활동을 최적화하는 Expert Advisors, 자동화된 거래 시스템 및 거래 로봇의 개발을 일으킬 수도 있습니다. ROBOTRADER는 사람의 이익을 위해 자체적으로 거래합니다.

추신 이 글의 주요 가정과 결론뿐만 아니라 모든 관계와 공식은 처음으로 공개 언론에 확인, 정교화, 도입 및 공개되었습니다.

참고문헌

