기고글 토론 "윌리엄 간 메서드(2부): 간 스퀘어 지표 만들기"

우리는 시간과 가격을 제곱하여 구축된 간의 9의 정사각형을 기반으로 지표를 만들 것입니다. 그리고 코드를 준비하고 플랫폼에서 다양한 시간 간격으로 지표를 테스트할 것입니다.

이 글에서 우리는 MQL5 프로그래밍 언어를 사용하여 MetaTrader 5 플랫폼용 지표를 만들어 간의 9의 정사각형의 세계로 들어가 그 개념을 디지털 시대로 가져오는 시도를 해보도록 하겠습니다. 우리의 목표는 9의 정사각형의 원리를 시각화하고 거래에 적용할 수 있는 도구를 개발하여 간의 지혜와 현대의 기술을 결합하는 것입니다. 

우리는 9의 정사각형의 이론적 근거를 살펴보고 지표를 만드는 과정을 단계별로 살펴보고 실제 적용과 잠재적 한계에 대해 논의해 볼 것입니다. 경험이 풍부한 트레이딩 시스템 개발자들과 새로운 시장 분석 방법에 관심이 있는 사람들 모두에게 이 글은 분석 도구 상자를 확장하는 데 유용한 정보와 실용적인 기술을 제공할 것입니다.


작성자: Yevgeniy Koshtenko

 
