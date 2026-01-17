- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
181
利益トレード:
155 (85.63%)
損失トレード:
26 (14.36%)
ベストトレード:
39.38 USD
最悪のトレード:
-24.80 USD
総利益:
1 090.35 USD (110 056 pips)
総損失:
-226.15 USD (21 881 pips)
最大連続の勝ち:
18 (91.99 USD)
最大連続利益:
101.45 USD (4)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
25.65
長いトレード:
179 (98.90%)
短いトレード:
2 (1.10%)
プロフィットファクター:
4.82
期待されたペイオフ:
4.77 USD
平均利益:
7.03 USD
平均損失:
-8.70 USD
最大連続の負け:
2 (-33.69 USD)
最大連続損失:
-33.69 USD (2)
月間成長:
66.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.69 USD (4.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Gold
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Gold
|864
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Gold
|88K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.38 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +91.99 USD
最大連続損失: -33.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This signal is related to my EA Golden Mirage
MT4 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151182?source=Site+Profile+Seller
MT5 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151183?source=Site+Profile+Seller
