- 자본
- 축소
트레이드:
181
이익 거래:
155 (85.63%)
손실 거래:
26 (14.36%)
최고의 거래:
39.38 USD
최악의 거래:
-24.80 USD
총 수익:
1 090.35 USD (110 056 pips)
총 손실:
-226.15 USD (21 881 pips)
연속 최대 이익:
18 (91.99 USD)
연속 최대 이익:
101.45 USD (4)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
25.65
롱(주식매수):
179 (98.90%)
숏(주식차입매도):
2 (1.10%)
수익 요인:
4.82
기대수익:
4.77 USD
평균 이익:
7.03 USD
평균 손실:
-8.70 USD
연속 최대 손실:
2 (-33.69 USD)
연속 최대 손실:
-33.69 USD (2)
월별 성장률:
66.98%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
33.69 USD (4.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Gold
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Gold
|864
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Gold
|88K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.38 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +91.99 USD
연속 최대 손실: -33.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This signal is related to my EA Golden Mirage
MT4 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151182?source=Site+Profile+Seller
MT5 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151183?source=Site+Profile+Seller
