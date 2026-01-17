SignaleKategorien
Michela Russo

Golden Mirage Real

Michela Russo
0 Bewertungen
13 Wochen
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
181
Gewinntrades:
155 (85.63%)
Verlusttrades:
26 (14.36%)
Bester Trade:
39.38 USD
Schlechtester Trade:
-24.80 USD
Bruttoprofit:
1 090.35 USD (110 056 pips)
Bruttoverlust:
-226.15 USD (21 881 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (91.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.45 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
25.65
Long-Positionen:
179 (98.90%)
Short-Positionen:
2 (1.10%)
Profit-Faktor:
4.82
Mathematische Gewinnerwartung:
4.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-33.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.69 USD (2)
Wachstum pro Monat :
66.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
33.69 USD (4.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
Gold 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
Gold 864
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
Gold 88K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

This signal is related to my EA Golden Mirage



