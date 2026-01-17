- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
181
盈利交易:
155 (85.63%)
亏损交易:
26 (14.36%)
最好交易:
39.38 USD
最差交易:
-24.80 USD
毛利:
1 090.35 USD (110 056 pips)
毛利亏损:
-226.15 USD (21 881 pips)
最大连续赢利:
18 (91.99 USD)
最大连续盈利:
101.45 USD (4)
夏普比率:
0.53
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
5 小时
采收率:
25.65
长期交易:
179 (98.90%)
短期交易:
2 (1.10%)
利润因子:
4.82
预期回报:
4.77 USD
平均利润:
7.03 USD
平均损失:
-8.70 USD
最大连续失误:
2 (-33.69 USD)
最大连续亏损:
-33.69 USD (2)
每月增长:
66.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.69 USD (4.71%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold
|864
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold
|88K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.38 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +91.99 USD
最大连续亏损: -33.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This signal is related to my EA Golden Mirage
MT4 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151182?source=Site+Profile+Seller
MT5 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151183?source=Site+Profile+Seller
没有评论