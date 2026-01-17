- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
155 (85.63%)
Loss Trade:
26 (14.36%)
Best Trade:
39.38 USD
Worst Trade:
-24.80 USD
Profitto lordo:
1 090.35 USD (110 056 pips)
Perdita lorda:
-226.15 USD (21 881 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (91.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
25.65
Long Trade:
179 (98.90%)
Short Trade:
2 (1.10%)
Fattore di profitto:
4.82
Profitto previsto:
4.77 USD
Profitto medio:
7.03 USD
Perdita media:
-8.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-33.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.69 USD (2)
Crescita mensile:
66.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.69 USD (4.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|864
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|88K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.38 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +91.99 USD
Massima perdita consecutiva: -33.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This signal is related to my EA Golden Mirage
MT4 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151182?source=Site+Profile+Seller
MT5 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151183?source=Site+Profile+Seller
Non ci sono recensioni