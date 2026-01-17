- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
155 (85.63%)
Убыточных трейдов:
26 (14.36%)
Лучший трейд:
39.38 USD
Худший трейд:
-24.80 USD
Общая прибыль:
1 090.35 USD (110 056 pips)
Общий убыток:
-226.15 USD (21 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (91.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.45 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
25.65
Длинных трейдов:
179 (98.90%)
Коротких трейдов:
2 (1.10%)
Профит фактор:
4.82
Мат. ожидание:
4.77 USD
Средняя прибыль:
7.03 USD
Средний убыток:
-8.70 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-33.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.69 USD (2)
Прирост в месяц:
66.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.69 USD (4.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold
|864
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold
|88K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.38 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +91.99 USD
Макс. убыток в серии: -33.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This signal is related to my EA Golden Mirage
MT4 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151182?source=Site+Profile+Seller
MT5 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151183?source=Site+Profile+Seller
