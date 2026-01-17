СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Mirage Real
Michela Russo

Golden Mirage Real

Michela Russo
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
155 (85.63%)
Убыточных трейдов:
26 (14.36%)
Лучший трейд:
39.38 USD
Худший трейд:
-24.80 USD
Общая прибыль:
1 090.35 USD (110 056 pips)
Общий убыток:
-226.15 USD (21 881 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (91.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.45 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
25.65
Длинных трейдов:
179 (98.90%)
Коротких трейдов:
2 (1.10%)
Профит фактор:
4.82
Мат. ожидание:
4.77 USD
Средняя прибыль:
7.03 USD
Средний убыток:
-8.70 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-33.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.69 USD (2)
Прирост в месяц:
66.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
33.69 USD (4.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold 864
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold 88K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.38 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +91.99 USD
Макс. убыток в серии: -33.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal is related to my EA Golden Mirage



Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика