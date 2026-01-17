- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
181
Negociações com lucro:
155 (85.63%)
Negociações com perda:
26 (14.36%)
Melhor negociação:
39.38 USD
Pior negociação:
-24.80 USD
Lucro bruto:
1 090.35 USD (110 056 pips)
Perda bruta:
-226.15 USD (21 881 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (91.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.45 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
25.65
Negociações longas:
179 (98.90%)
Negociações curtas:
2 (1.10%)
Fator de lucro:
4.82
Valor esperado:
4.77 USD
Lucro médio:
7.03 USD
Perda média:
-8.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-33.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.69 USD (2)
Crescimento mensal:
66.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.69 USD (4.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Gold
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Gold
|864
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Gold
|88K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.38 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +91.99 USD
Máxima perda consecutiva: -33.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This signal is related to my EA Golden Mirage
MT4 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151182?source=Site+Profile+Seller
MT5 Version https://www.mql5.com/en/market/product/151183?source=Site+Profile+Seller
