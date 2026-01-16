- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
316
利益トレード:
303 (95.88%)
損失トレード:
13 (4.11%)
ベストトレード:
272.06 USD
最悪のトレード:
-253.03 USD
総利益:
2 293.38 USD (130 493 pips)
総損失:
-693.57 USD (43 203 pips)
最大連続の勝ち:
63 (505.11 USD)
最大連続利益:
505.11 USD (63)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
46.25%
最大入金額:
0.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.23
長いトレード:
312 (98.73%)
短いトレード:
4 (1.27%)
プロフィットファクター:
3.31
期待されたペイオフ:
5.06 USD
平均利益:
7.57 USD
平均損失:
-53.35 USD
最大連続の負け:
3 (-256.70 USD)
最大連続損失:
-256.70 USD (3)
月間成長:
8.73%
年間予想:
105.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
256.70 USD (8.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.69% (256.70 USD)
エクイティによる:
1.78% (56.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sd
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sd
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +272.06 USD
最悪のトレード: -253 USD
最大連続の勝ち: 63
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +505.11 USD
最大連続損失: -256.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXTRADING.com-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
XAU Buy only
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
52%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
24
100%
316
95%
46%
3.30
5.06
USD
USD
5%
1:500