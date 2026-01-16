SeñalesSecciones
Pak Kiu Edwin Ng

FXGHM1

Pak Kiu Edwin Ng
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 52%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
316
Transacciones Rentables:
303 (95.88%)
Transacciones Irrentables:
13 (4.11%)
Mejor transacción:
272.06 USD
Peor transacción:
-253.03 USD
Beneficio Bruto:
2 293.38 USD (130 493 pips)
Pérdidas Brutas:
-693.57 USD (43 203 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (505.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
505.11 USD (63)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
46.25%
Carga máxima del depósito:
0.30%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
6.23
Transacciones Largas:
312 (98.73%)
Transacciones Cortas:
4 (1.27%)
Factor de Beneficio:
3.31
Beneficio Esperado:
5.06 USD
Beneficio medio:
7.57 USD
Pérdidas medias:
-53.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-256.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-256.70 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.73%
Pronóstico anual:
105.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
256.70 USD (8.36%)
Reducción relativa:
De balance:
4.69% (256.70 USD)
De fondos:
1.78% (56.41 USD)

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sd 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sd 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sd 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Reducción
Mejor transacción: +272.06 USD
Peor transacción: -253 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 63
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +505.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -256.70 USD

XAU Buy only
