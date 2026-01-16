SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FXGHM1
Pak Kiu Edwin Ng

FXGHM1

Pak Kiu Edwin Ng
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 52%
FXTRADING.com-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
316
Bénéfice trades:
303 (95.88%)
Perte trades:
13 (4.11%)
Meilleure transaction:
272.06 USD
Pire transaction:
-253.03 USD
Bénéfice brut:
2 293.38 USD (130 493 pips)
Perte brute:
-693.57 USD (43 203 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (505.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
505.11 USD (63)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
46.25%
Charge de dépôt maximale:
0.30%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
6.23
Longs trades:
312 (98.73%)
Courts trades:
4 (1.27%)
Facteur de profit:
3.31
Rendement attendu:
5.06 USD
Bénéfice moyen:
7.57 USD
Perte moyenne:
-53.35 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-256.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-256.70 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.73%
Prévision annuelle:
105.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
256.70 USD (8.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.69% (256.70 USD)
Par fonds propres:
1.78% (56.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sd 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sd 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sd 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +272.06 USD
Pire transaction: -253 USD
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +505.11 USD
Perte consécutive maximale: -256.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

XAU Buy only
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXGHM1
30 USD par mois
52%
0
0
USD
3.2K
USD
24
100%
316
95%
46%
3.30
5.06
USD
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.