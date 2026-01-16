- Прирост
Всего трейдов:
316
Прибыльных трейдов:
303 (95.88%)
Убыточных трейдов:
13 (4.11%)
Лучший трейд:
272.06 USD
Худший трейд:
-253.03 USD
Общая прибыль:
2 293.38 USD (130 493 pips)
Общий убыток:
-693.57 USD (43 203 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (505.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
505.11 USD (63)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
46.25%
Макс. загрузка депозита:
0.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.23
Длинных трейдов:
312 (98.73%)
Коротких трейдов:
4 (1.27%)
Профит фактор:
3.31
Мат. ожидание:
5.06 USD
Средняя прибыль:
7.57 USD
Средний убыток:
-53.35 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-256.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-256.70 USD (3)
Прирост в месяц:
8.73%
Годовой прогноз:
105.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
256.70 USD (8.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.69% (256.70 USD)
По эквити:
1.78% (56.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sd
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sd
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +272.06 USD
Худший трейд: -253 USD
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +505.11 USD
Макс. убыток в серии: -256.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAU Buy only
Нет отзывов
