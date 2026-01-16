СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FXGHM1
Pak Kiu Edwin Ng

FXGHM1

Pak Kiu Edwin Ng
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 52%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
316
Прибыльных трейдов:
303 (95.88%)
Убыточных трейдов:
13 (4.11%)
Лучший трейд:
272.06 USD
Худший трейд:
-253.03 USD
Общая прибыль:
2 293.38 USD (130 493 pips)
Общий убыток:
-693.57 USD (43 203 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (505.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
505.11 USD (63)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
46.25%
Макс. загрузка депозита:
0.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.23
Длинных трейдов:
312 (98.73%)
Коротких трейдов:
4 (1.27%)
Профит фактор:
3.31
Мат. ожидание:
5.06 USD
Средняя прибыль:
7.57 USD
Средний убыток:
-53.35 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-256.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-256.70 USD (3)
Прирост в месяц:
8.73%
Годовой прогноз:
105.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
256.70 USD (8.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.69% (256.70 USD)
По эквити:
1.78% (56.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sd 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sd 1.6K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sd 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +272.06 USD
Худший трейд: -253 USD
Макс. серия выигрышей: 63
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +505.11 USD
Макс. убыток в серии: -256.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAU Buy only
Нет отзывов
