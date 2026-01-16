- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
316
盈利交易:
303 (95.88%)
亏损交易:
13 (4.11%)
最好交易:
272.06 USD
最差交易:
-253.03 USD
毛利:
2 293.38 USD (130 493 pips)
毛利亏损:
-693.57 USD (43 203 pips)
最大连续赢利:
63 (505.11 USD)
最大连续盈利:
505.11 USD (63)
夏普比率:
0.22
交易活动:
46.25%
最大入金加载:
0.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
45
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.23
长期交易:
312 (98.73%)
短期交易:
4 (1.27%)
利润因子:
3.31
预期回报:
5.06 USD
平均利润:
7.57 USD
平均损失:
-53.35 USD
最大连续失误:
3 (-256.70 USD)
最大连续亏损:
-256.70 USD (3)
每月增长:
8.73%
年度预测:
105.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
256.70 USD (8.36%)
相对跌幅:
结余:
4.69% (256.70 USD)
净值:
1.78% (56.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sd
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sd
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +272.06 USD
最差交易: -253 USD
最大连续赢利: 63
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +505.11 USD
最大连续亏损: -256.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXTRADING.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
XAU Buy only
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
52%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
24
100%
316
95%
46%
3.30
5.06
USD
USD
5%
1:500