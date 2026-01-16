- 자본
트레이드:
316
이익 거래:
303 (95.88%)
손실 거래:
13 (4.11%)
최고의 거래:
272.06 USD
최악의 거래:
-253.03 USD
총 수익:
2 293.38 USD (130 493 pips)
총 손실:
-693.57 USD (43 203 pips)
연속 최대 이익:
63 (505.11 USD)
연속 최대 이익:
505.11 USD (63)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
46.25%
최대 입금량:
0.30%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
6.23
롱(주식매수):
312 (98.73%)
숏(주식차입매도):
4 (1.27%)
수익 요인:
3.31
기대수익:
5.06 USD
평균 이익:
7.57 USD
평균 손실:
-53.35 USD
연속 최대 손실:
3 (-256.70 USD)
연속 최대 손실:
-256.70 USD (3)
월별 성장률:
8.73%
연간 예측:
105.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
256.70 USD (8.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.69% (256.70 USD)
자본금별:
1.78% (56.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sd
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sd
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
