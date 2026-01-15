- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
32 (94.11%)
損失トレード:
2 (5.88%)
ベストトレード:
8.90 USD
最悪のトレード:
-12.20 USD
総利益:
48.62 USD (4 844 pips)
総損失:
-13.71 USD (1 370 pips)
最大連続の勝ち:
24 (20.24 USD)
最大連続利益:
27.72 USD (7)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
5.99%
最大入金額:
3.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
2.68
長いトレード:
33 (97.06%)
短いトレード:
1 (2.94%)
プロフィットファクター:
3.55
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
1.52 USD
平均損失:
-6.86 USD
最大連続の負け:
1 (-12.20 USD)
最大連続損失:
-12.20 USD (1)
月間成長:
7.76%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13.05 USD (2.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.78% (13.05 USD)
エクイティによる:
2.27% (10.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|35
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
レビューなし
