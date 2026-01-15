- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
32 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
2 (5.88%)
Mejor transacción:
8.90 USD
Peor transacción:
-12.20 USD
Beneficio Bruto:
48.62 USD (4 844 pips)
Pérdidas Brutas:
-13.71 USD (1 370 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (20.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.72 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
5.99%
Carga máxima del depósito:
3.95%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
2.68
Transacciones Largas:
33 (97.06%)
Transacciones Cortas:
1 (2.94%)
Factor de Beneficio:
3.55
Beneficio Esperado:
1.03 USD
Beneficio medio:
1.52 USD
Pérdidas medias:
-6.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-12.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.20 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.76%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13.05 USD (2.78%)
Reducción relativa:
De balance:
2.78% (13.05 USD)
De fondos:
2.27% (10.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|35
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.90 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +20.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
300 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
1
85%
34
94%
6%
3.54
1.03
USD
USD
3%
1:500