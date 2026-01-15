- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
32 (94.11%)
亏损交易:
2 (5.88%)
最好交易:
8.90 USD
最差交易:
-12.20 USD
毛利:
48.62 USD (4 844 pips)
毛利亏损:
-13.71 USD (1 370 pips)
最大连续赢利:
24 (20.24 USD)
最大连续盈利:
27.72 USD (7)
夏普比率:
0.34
交易活动:
5.99%
最大入金加载:
3.95%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
2.68
长期交易:
33 (97.06%)
短期交易:
1 (2.94%)
利润因子:
3.55
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
1.52 USD
平均损失:
-6.86 USD
最大连续失误:
1 (-12.20 USD)
最大连续亏损:
-12.20 USD (1)
每月增长:
7.76%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13.05 USD (2.78%)
相对跌幅:
结余:
2.78% (13.05 USD)
净值:
2.27% (10.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|35
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.90 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +20.24 USD
最大连续亏损: -12.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
8%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
1
85%
34
94%
6%
3.54
1.03
USD
USD
3%
1:500