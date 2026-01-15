- Wachstum
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
32 (94.11%)
Verlusttrades:
2 (5.88%)
Bester Trade:
8.90 USD
Schlechtester Trade:
-12.20 USD
Bruttoprofit:
48.62 USD (4 844 pips)
Bruttoverlust:
-13.71 USD (1 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (20.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.72 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
5.99%
Max deposit load:
3.95%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
2.68
Long-Positionen:
33 (97.06%)
Short-Positionen:
1 (2.94%)
Profit-Faktor:
3.55
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-12.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.20 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.76%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13.05 USD (2.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.78% (13.05 USD)
Kapital:
2.27% (10.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|35
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Keine Bewertungen
