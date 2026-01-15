- Прирост
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
32 (94.11%)
Убыточных трейдов:
2 (5.88%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-12.20 USD
Общая прибыль:
48.62 USD (4 844 pips)
Общий убыток:
-13.71 USD (1 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (20.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
5.99%
Макс. загрузка депозита:
3.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
33 (97.06%)
Коротких трейдов:
1 (2.94%)
Профит фактор:
3.55
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
1.52 USD
Средний убыток:
-6.86 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-12.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.20 USD (1)
Прирост в месяц:
7.76%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.05 USD (2.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.78% (13.05 USD)
По эквити:
2.27% (10.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|35
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Лучший трейд: +8.90 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.24 USD
Макс. убыток в серии: -12.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
1
85%
34
94%
6%
3.54
1.03
USD
USD
3%
1:500