- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
32 (94.11%)
Negociações com perda:
2 (5.88%)
Melhor negociação:
8.90 USD
Pior negociação:
-12.20 USD
Lucro bruto:
48.62 USD (4 844 pips)
Perda bruta:
-13.71 USD (1 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (20.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.72 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
5.99%
Depósito máximo carregado:
3.95%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
2.68
Negociações longas:
33 (97.06%)
Negociações curtas:
1 (2.94%)
Fator de lucro:
3.55
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
1.52 USD
Perda média:
-6.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-12.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.20 USD (1)
Crescimento mensal:
7.76%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13.05 USD (2.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.78% (13.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.27% (10.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|35
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
1
85%
34
94%
6%
3.54
1.03
USD
USD
3%
1:500