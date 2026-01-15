- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
32 (94.11%)
Loss Trade:
2 (5.88%)
Best Trade:
8.90 USD
Worst Trade:
-12.20 USD
Profitto lordo:
48.62 USD (4 844 pips)
Perdita lorda:
-13.71 USD (1 370 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (20.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
5.99%
Massimo carico di deposito:
3.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
33 (97.06%)
Short Trade:
1 (2.94%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
-6.86 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.20 USD (1)
Crescita mensile:
7.76%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.05 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.78% (13.05 USD)
Per equità:
2.27% (10.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|35
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.90 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.24 USD
Massima perdita consecutiva: -12.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|17.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
8%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
1
85%
34
94%
6%
3.54
1.03
USD
USD
3%
1:500