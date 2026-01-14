シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Coin
Indra Ali

Gold Coin

Indra Ali
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 4%
Tickmill-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
17 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.12 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
40.58 USD (66 885 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
17 (40.58 USD)
最大連続利益:
40.58 USD (17)
シャープレシオ:
1.58
取引アクティビティ:
67.30%
最大入金額:
8.58%
最近のトレード:
20 分前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
9 (52.94%)
短いトレード:
8 (47.06%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.39 USD
平均利益:
2.39 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.06%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
19.51% (198.17 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 11
XAUUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 66K
XAUUSD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.12 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +40.58 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.44 × 16
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
61 より多く...
レビューなし
2026.01.15 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 17:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 04:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 04:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 04:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 03:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 03:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 03:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 02:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 02:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.15 02:37
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 10:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 10:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 09:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 09:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 09:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Coin
50 USD/月
4%
0
0
USD
1K
USD
1
88%
17
100%
67%
n/a
2.39
USD
20%
1:500
コピー

